Odmítl škrty za stovky milionů. Klempíř teď odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka

Ministr kultury Oto Klempíř odvolá bývalého ředitele České televize Petra Dvořáka z vedení Státního fondu audiovize. Důvodem jsou neshody ohledně financování české filmové a televizní tvorby.
Ministerstvo kultury odvolá Petra Dvořáka z funkce předsedy představenstva fondu ještě dnes, v úterý 27. října. Klempíř to oznámil ČTK. Podle ministra mají s Dvořákem rozdílné pohledy na hospodaření a vedení fondu dostatečně nespolupracovalo při hledání úspor. Dvořák nastoupil do funkce v červnu 2025 za vlády Petra Fialy.
Za rozhodnutím stojí spor o stovky milionů korun. Klempíř požadoval, aby fond snížil plánovanou podporu audiovize na rok 2027 přibližně o 400 milionů korun. Všech 15 členů představenstva ale minulý pátek návrh jednomyslně odmítlo a trvalo na původně schválených 787,5 milionu korun.
Podle Státního fondu audiovize by tak výrazné omezení podpory narušilo přípravu filmových, televizních i dalších projektů. Fond navíc tvrdí, že požadované škrty by státnímu rozpočtu žádné peníze neušetřily, protože minimální výši státní dotace určuje zákon.
Klempířovy plány už dříve kritizovali také zástupci filmového průmyslu. Podle nich by zásahy do financování mohly vést až k „totální destrukci české audiovize“.