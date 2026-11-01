Před sídlem Ústavního soudu ve Varšavě se shromáždili příznivci bývalé vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a dalších pravicových seskupení, kteří obvinili Tuskovu vládu z podkopávání ústavy a soudnictví.
Dlouhodobý spor ohledně obsazení Ústavního soudu mezi oběma hlavními politickými tábory v Polsku eskaloval v pátek podvečer po oznámení na webové stránce soudu, že předsedovi Ústavního soudu Bogdanu Święczkowskému a místopředsedovi Bartłomieji Sochańskému pozastavili na 30 dní výkon funkce. Na účtu na sociální síti X se následně objevilo prohlášení, podle kterého došlo k „převratu“ a Święczkowski zůstává ve funkci.
Před sídlem Ústavního soudu ve Varšavě se následně shromáždili příznivci bývalé vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) a dalších pravicových uskupení, kteří Tuskovu vládu obvinili z podkopávání ústavy a soudnictví. Policie uzavřela okolí budovy poté, co se protestující pokusili dostat do jejích prostor, a zadržela tři osoby.
Nejnovější vývoj ve sporu souvisí s tím, že prezident Nawrocki odmítl přijmout přísahu od pěti z osmi soudců Ústavního soudu zvolených současnou parlamentní většinou. Soudci následně složili přísahu přímo v parlamentu a notářsky ověřené kopie jejího znění předložili prezidentské kanceláři. Święczkowski jim však odmítl umožnit nástup do funkce.
Tusk v sobotním vystoupení vyjádřil přesvědčení, že Ústavní soud bude brzy „fungovat tak, jak by měl“. Podle jeho slov si musí plnit svou úlohu nezávisle a v souladu s ústavou. Úlohou vlády podle něj je zajistit bezpečnost a náležité pracovní podmínky pro tento soud.
Premiér Tusk obvinil opozici, že útočí na demokracii
Polský premiér Donald Tusk obvinil v sobotu lídry konzervativní opozice, že chtějí zničit demokracii a právní stát v zemi. Uvedl to ve vyjádření o aktuální krizi kolem polského Ústavního soudu (TK) s tím, že jeho vláda bude pokračovat v úsilí o obnovení nezávislosti této instituce. TASR o tom informuje podle agentur AFP a DPA.
„Nazvěme věci pravými jmény. V Polsku už roky existují organizace a politici, kteří chtějí zničit demokracii a právní stát,“ řekl Tusk v televizním vystoupení. Páteční bouřlivé protesty před Ústavním soudem označil za „děsivé“ s tím, že si přeje, aby už v zemi nikdy nebyl svědkem takových scén.
Tusk kritizoval prezidenta Karola Nawrockého za vstup do budovy Ústavního soudu v noci na sobotu. „Právní stát se od zákona džungle odlišuje tím, že o tom, kdo má pravdu, nerozhodují svaly a drzost,“ řekl Tusk. Narážel na záběry zachycující, jak se Nawrocki, bývalý amatérský boxer, protlačuje do budovy skrz lidi u vchodu. Podle Tuska politici nemohou vstupovat na půdu soudu, aby dávali soudcům pokyny nebo je zastrašovali.