Nová pravidla Ryanairu ovlivní tisíce cestujících: Od listopadu se zkracuje čas na odevzdání zavazadel
0
0
0
Natália Mišániová/refresher.sk
dnes 31. října 2026 v 7:40
Čas čtení 0:24

Nová pravidla Ryanairu ovlivní tisíce cestujících: Od listopadu se zkracuje čas na odevzdání zavazadel

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Cestující s odbavenými zavazadly je budou muset odevzdat nejpozději 60 minut před odletem, tedy o 20 minut dříve než doposud.

Letecká společnost Ryanair od 10. listopadu 2026 mění pravidla odbavení na letištích. Registrace u přepážky a odevzdání odbavených zavazadel se nově ukončí už 60 minut před plánovaným odletem místo dosavadních 40 minut, informuje o tom britský deník The Independent.

ryanair
Zdroj: RyanAir/propagační materiál

Změna se dotkne přibližně 20 procent cestujících, kteří odevzdávají zavazadla do podpalubí. Ostatní pasažéři, kteří cestují pouze s příručním zavazadlem a odbaví se online, mohou nadále zamířit přímo k bezpečnostní kontrole.

Podle Ryanairu má nové opatření poskytnout cestujícím více času na bezpečnostní a pasovou kontrolu, zejména během rušných období. Dopravce chce tímto krokem snížit riziko, že pasažéři kvůli dlouhým frontám nestihnou svůj let.

9. října 2026 v 14:15 Čas čtení 1:16 Od obhajoby Mandely po vyšetřování v Gaze. Nobelovu cenu za mír získala Navi Pillay Od obhajoby Mandely po vyšetřování v Gaze. Nobelovu cenu za mír získala Navi Pillay
7. října 2026 v 15:55 Čas čtení 1:28 Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace Šíří se zprávy o druhém nakaženém morem. WHO žádá Rusko o informace
17. října 2026 v 10:42 Čas čtení 1:21 Trumpova nová mluvčí vydržela ve funkci pouhých pět dní. Po sérii kontroverzí „dostala padáka“ Trumpova nová mluvčí vydržela ve funkci pouhých pět dní. Po sérii kontroverzí „dostala padáka“
Doporučil bys článek ostatním?
0
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Natália Mišániová/refresher.sk
Co si o článku myslíš?
Přihlas se a dej vědět do komentáře!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Cestování & Volný čas
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 25 minutami
Nová pravidla Ryanairu ovlivní tisíce cestujících: Od listopadu se zkracuje čas na odevzdání zavazadel
Nová pravidla Ryanairu ovlivní tisíce cestujících: Od listopadu se zkracuje čas na odevzdání zavazadel
včera v 12:15
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
před 2 dny
V každé třetí rodině je smrt tabu. „Pozůstalým nejvíce ubližuje ticho okolí,“ upozorňuje odbornice
V každé třetí rodině je smrt tabu. „Pozůstalým nejvíce ubližuje ticho okolí,“ upozorňuje odbornice
před 2 dny
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
včera v 12:30
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
včera v 10:13
AKTUÁLNĚ: Tesco prodává v Česku a na Slovensku všechny své prodejny. Koupí je provozovatel prodejen Albert
AKTUÁLNĚ: Tesco prodává v Česku a na Slovensku všechny své prodejny. Koupí je provozovatel prodejen Albert
včera v 12:15
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
Sněmovní výbor přerušil debatu o rušení poplatků pro ČT a ČRo. Ředitel televize jednal s Babišem
před 2 dny
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
včera v 12:30
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
včera v 07:45
Tohle že je hřbitov? V Praze otevřeli betonovou zahradu, která soutěží o architektonickou cenu
Tohle že je hřbitov? V Praze otevřeli betonovou zahradu, která soutěží o architektonickou cenu
25. 10. 2026 7:58
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
Musk přiznal omezení služeb Starlink pro Ukrajinu. Obvinil ji z porušení podmínek
25. 10. 2026 14:15
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
2
25. 10. 2026 7:00
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
„Bereme jim poslední zbytky důstojnosti.“ Praha přišla o další denní centrum pro lidi bez domova
27. 10. 2026 7:00
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
Vlny veder, inflace i snížení produkce potravin. Co to je El Niño a jaký má dopad na naše životy?
25. 10. 2026 13:15
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
V Orlím hnízdě opět hořelo, podezřelý žhář trpí duševní poruchou
Lifestyle news
VIDEO: Z kin zpátky na YouTube. Režisér hororu Obsession překvapil novým mrazivým snímkem
včera v 16:30
Colours ohlašují tři nové interprety. Na festival se vrací jeden z nejlepších DJů světa
včera v 10:00
Patrick Stewart, legendární kapitán Picard a Professor X, zemřel ve věku 86 let
před 2 dny
Kit Harington září v kampani značky Kith. Podívej se na aristokratickou kolekci Winter 2026
před 2 dny
„Jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“ Známý režisér zareagoval na hercův nečekaný názor
před 3 dny 2
VIDEO: Duna ukázala finální trailer. Chani čeká zásadní změna oproti knižní předloze
před 3 dny 1
Sydney Sweeney se svlékla a natočila parodii na Sám doma. Zopakovala i Kevinův ikonický křik
před 3 dny
VIDEO: Luboš Hrouzek míří na velké plátno. Kdy se v kině dočkáš hokejové komedie LAJNA – KONEČNĚ FILM?
před 4 dny
Exkluzivní premiéra klipu Kolem šlehaj plameny. Mutanti hledaj východisko si k písni o hořícím světě přizvali Tata Bojs
před 4 dny 1
Tajemství šatů StarDance: Co skrývají šaty Sandevy nebo Otáhalové?
26. 10. 2026 15:00
Zahraničí Všechno
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
včera v 12:30
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
Během středeční nehody vysokorychlostních vlaků ve Španělsku zemřel i český občan. Počet obětí vzrostl na šedesát děvet osob.
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
před 3 dny
Nejbohatší lidé vydělávají na klimatické krizi, kterou sami pomáhají způsobovat. Ukazuje to nová analýza
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
před 2 dny
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
Skoro 50 milionů Evropanů si nemůže dovolit pořádně topit. EU varuje před další drahou zimou
před 2 dny
Skoro 50 milionů Evropanů si nemůže dovolit pořádně topit. EU varuje před další drahou zimou
Netanjahuova strana tvrdí, že jí Arabové ukradli volby. Policie pro to nemá důkazy
před 2 dny
Netanjahuova strana tvrdí, že jí Arabové ukradli volby. Policie pro to nemá důkazy
USA uvalily sankce na rwandské ministerstvo obrany a finanční instituci
před 2 dny
USA uvalily sankce na rwandské ministerstvo obrany a finanční instituci
Ekonomika Všechno
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
25. 10. 2026 14:15
Zvyšování platů a důchodů v roce 2027: Víme, kdo si polepší a o kolik
20. 10. 2026 12:09
Zaměstnanci a zaměstnankyně se budou moci dozvědět o mzdách ve firmě. Podívej se, jak to má fungovat
20. 9. 2026 7:00
10 největších red flags u spolubydlících. Tyhle varovné signály radši neignoruj
Česko Všechno
Prezident dnes jmenoval nové generály
před 3 dny
Prezident dnes jmenoval nové generály
včera v 12:30
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřel i mladý český občan
před 3 dny
Studentstvo vyhlásilo stávku kvůli rušení rozhlasových a televizních poplatků
Politika Všechno
Studentstvo vyhlásilo stávku kvůli rušení rozhlasových a televizních poplatků
před 3 dny
Studentstvo vyhlásilo stávku kvůli rušení rozhlasových a televizních poplatků
před 3 dny
Fico a Babiš v Praze odhalili sochu přátelství. Před Úřadem vlády je vypískali nespokojení demonstranti
26. 10. 2026 11:30
Ing. Tonda Blaník je zpět. Reaguje na poslední kroky vlády

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn
včera v 10:57
Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn
Stovky lidí demonstrovaly v Madridu po srážce vlaků, policie nasadila slzný plyn
Kolik stojí nový domov? V Praze dáš za start i přes 100 tisíc, jinde vyjde stěhování na zlomek
včera v 10:00
Kolik stojí nový domov? V Praze dáš za start i přes 100 tisíc, jinde vyjde stěhování na zlomek
Tohle že je hřbitov? V Praze otevřeli betonovou zahradu, která soutěží o architektonickou cenu
včera v 07:45
Tohle že je hřbitov? V Praze otevřeli betonovou zahradu, která soutěží o architektonickou cenu
Netanjahuova strana tvrdí, že jí Arabové ukradli volby. Policie pro to nemá důkazy
před 2 dny
Netanjahuova strana tvrdí, že jí Arabové ukradli volby. Policie pro to nemá důkazy
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
před 2 dny
„Potřebujeme víc peněz.“ Babiš rozesmál britskou BBC, bulvár z něj udělal titulek
Více