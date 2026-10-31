Cestující s odbavenými zavazadly je budou muset odevzdat nejpozději 60 minut před odletem, tedy o 20 minut dříve než doposud.
Letecká společnost Ryanair od 10. listopadu 2026 mění pravidla odbavení na letištích. Registrace u přepážky a odevzdání odbavených zavazadel se nově ukončí už 60 minut před plánovaným odletem místo dosavadních 40 minut, informuje o tom britský deník The Independent.
Změna se dotkne přibližně 20 procent cestujících, kteří odevzdávají zavazadla do podpalubí. Ostatní pasažéři, kteří cestují pouze s příručním zavazadlem a odbaví se online, mohou nadále zamířit přímo k bezpečnostní kontrole.
Podle Ryanairu má nové opatření poskytnout cestujícím více času na bezpečnostní a pasovou kontrolu, zejména během rušných období. Dopravce chce tímto krokem snížit riziko, že pasažéři kvůli dlouhým frontám nestihnou svůj let.