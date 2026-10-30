Obchod ještě musí schválit regulační úřady.
Britský obchodní řetězec Tesco prodává své podnikání v Česku a na Slovensku. Kupujícím je nizozemská skupina Ahold Delhaize, která u nás provozuje supermarkety Albert. Hodnota transakce dosahuje 1,7 miliardy eur, tedy asi 41 miliard korun. Tesco o dohodě informovalo v pátek 30. října na svém webu.
Prodej zahrnuje všechny prodejny a kanceláře Tesca v obou zemích. Obchod ještě musí schválit antimonopolní a další příslušné úřady. Tesco očekává dokončení prodeje v druhé polovině roku 2027. Do té doby zůstávají prodejny součástí britské skupiny.
Ahold Delhaize patří mezi největší maloobchodní skupiny na světě. Zastřešuje 17 obchodních značek a týdně obslouží přibližně 77 milionů zákazníků.
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