Děti si stěžují, že je rodiče ani úřady neposlouchají. Ombudsman dostal přes tisíc podnětů
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dnes 2. listopadu 2026 v 14:15
Čas čtení 1:01

Děti si stěžují, že je rodiče ani úřady neposlouchají. Ombudsman dostal přes tisíc podnětů

Michaela Lišková
Michaela Lišková
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Spory rodičů, problémy ve školách nebo stížnosti na sociální pracovníky. Na dětského ombudsmana se obrací stále více lidí, včetně samotných dětí. Za půl roku dostal přes tisíc podnětů.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. Zdroj: pexels.com

Na prvního českého dětského ombudsmana Martina Beneše se od dubna do konce září obrátilo celkem 1 002 lidí. Více než 700 podnětů už jeho kancelář vyřídila. Podle ČT24 počet žádostí a stížností roste. Z původní stovky měsíčně se zvýšil přibližně na dvojnásobek.

Zhruba polovina podnětů se týká rodinných sporů, nejčastěji stížností na postup orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Rodiče si třeba stěžují, že úřady nadržují druhému rodiči nebo dostatečně nenaslouchají jejich dítěti.

„U rodičovských sporů typicky jeden z rodičů OSPODu vyčítá, že zasahoval příliš laxně nebo naopak intenzivně do situace v rodině,“ vysvětlila mluvčí kanceláře Michaela Vaisová.

„Náš názor nikoho nezajímá“

Na ombudsmana se mohou obrátit také samotné děti. Těch se zatím ozvalo 111. Nejčastěji řeší spory rodičů a to, že podle nich dospělí nerespektují jejich přání.

 

„Děti se na nás v těchto věcech obrací nejčastěji s tím, že si nepřejí být tak často u jednoho z rodičů nebo že jejich názor OSPOD, nebo soud, nezajímá,“ popsala Vaisová.

Necelá pětina podnětů se týká školství. Kancelář třeba pomáhala řešit případ chlapce, kterého napadl spolužák a který se pak několik měsíců bál chodit do školy. Ombudsman pomohl rodičům a škole domluvit opatření, díky nimž se dítě mohlo bezpečně vrátit do výuky.

Na ombudsmana se můžeš obrátit i ty

Podnět může poslat kdokoli, kdo má podezření, že někdo porušuje práva dítěte. Kancelář dětem obvykle odpovídá v řádu dnů, ostatním přibližně do měsíce.

Ombudsman ale nenahrazuje soudy ani další úřady. V některých případech proto nejprve poradí, jak podat stížnost nebo odvolání. Pokud tento postup nepomůže, může s příslušnou institucí jednat o nápravě.

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