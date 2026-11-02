Zemřel Josef Mašín, člen slavné odbojové skupiny bratří Mašínů. Bylo mu 94 let

Ve věku 94 let zemřel Josef Mašín, jeden z nejznámějších účastníků protikomunistického odboje. Proslavil se dramatickým útěkem z Československa na Západ. Jeho činy dodnes vyvolávají spory.
Josef Mašín zemřel v americké Santa Barbaře. Informaci o jeho úmrtí získala Paměť národa od zdroje blízkého rodině, uvedly Seznam Zprávy.
Spolu se starším bratrem Ctiradem založil na začátku 50. let odbojovou skupinu, která se rozhodla aktivně bojovat proti komunistickému režimu. Její členové přepadali policejní stanice a získávali zbraně. Při jejich akcích zemřelo několik lidí.
V roce 1953 se bratři Mašínové spolu se třemi dalšími členy skupiny pokusili utéct přes východní Německo do Západního Berlína. Po několikatýdenním pronásledování se tam dostali Josef a Ctirad Mašínovi společně s Milanem Paumerem. Další dva členy skupiny, Václava Švédu a Zbyňka Janatu, komunistický režim dopadl a později popravil.
Po útěku vstoupil Josef Mašín do americké armády a později podnikal. Do Česka se už natrvalo nevrátil.
Pohled na bratry Mašíny dodnes rozděluje českou společnost. Zatímco někteří je považují za hrdiny protikomunistického odboje, jiní kritizují násilí a zabíjení, kterých se jejich skupina dopustila.
Ještě letos v březnu Mašín v rozhovoru pro Seznam Zprávy mluvil o svém věku i blížícím se konci života. „Jsem vděčný za každý den života. I za těžce nabyté zkušenosti, které jsem v životě získal,“ řekl. S humorem pak dodal: „No ale mým cílem je stovka.“