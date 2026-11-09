V turecké Antalyi se dnes scházejí zástupci zemí z celého světa, aby znovu jednali o klimatické krizi. Letos se ale nebudou řešit jen emise. Na programu jsou taky peníze, energetika nebo ochrana měst před extrémním počasím.
Letošní konferenci hostí Turecko, ale samotná klimatická vyjednávání povede Austrálie.
👉 V carouselu vysvětlujeme, proč klimatické summity pořád potřebujeme a co se na nich vlastně rozhoduje.
V turecké Antalyi se dnes scházejí zástupci zemí z celého světa, aby znovu jednali o klimatické krizi. Letos se ale nebudou řešit jen emise. Na programu jsou taky peníze, energetika nebo ochrana měst před extrémním počasím.
Letošní konferenci hostí Turecko, ale samotná klimatická vyjednávání povede Austrálie.
👉 V carouselu vysvětlujeme, proč klimatické summity pořád potřebujeme a co se na nich vlastně rozhoduje.