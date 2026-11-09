🌍 31 klimatických summitů. A planeta se dál otepluje. Tak kde je problém?
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dnes 9. listopadu 2026 v 12:15
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🌍 31 klimatických summitů. A planeta se dál otepluje. Tak kde je problém?

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31 klimatických summitů. A planeta se i přesto dál otepluje. Zdroj: DUPEPHOTOS
V turecké Antalyi právě začíná COP31, Zdroj: OSN
V turecké Antalyi právě začíná COP31, Zdroj: OSN
31 klimatických summitů. A planeta se i přesto dál otepluje. Zdroj: DUPEPHOTOS
V turecké Antalyi právě začíná COP31 Zdroj: OSN
V turecké Antalyi právě začíná COP31 Zdroj: OSN
31 klimatických summitů. A planeta se i přesto dál otepluje. Zdroj: DUPEPHOTOS
vedro, horko, počasí Zdroj: TASR

V turecké Antalyi se dnes scházejí zástupci zemí z celého světa, aby znovu jednali o klimatické krizi. Letos se ale nebudou řešit jen emise. Na programu jsou taky peníze, energetika nebo ochrana měst před extrémním počasím.
Letošní konferenci hostí Turecko, ale samotná klimatická vyjednávání povede Austrálie.
👉 V carouselu vysvětlujeme, proč klimatické summity pořád potřebujeme a co se na nich vlastně rozhoduje.

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V turecké Antalyi se dnes scházejí zástupci zemí z celého světa, aby znovu jednali o klimatické krizi. Letos se ale nebudou řešit jen emise. Na programu jsou taky peníze, energetika nebo ochrana měst před extrémním počasím.

Letošní konferenci hostí Turecko, ale samotná klimatická vyjednávání povede Austrálie.

👉 V carouselu vysvětlujeme, proč klimatické summity pořád potřebujeme a co se na nich vlastně rozhoduje.

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