Zástupci kliniky se od případu distancují. Nevhodné manipulace se totiž měl dopustit zaměstnanec svozové služby. Lidé na sítích ale veterinární zařízení stále kritizují.
Videa, na kterých muž hází těla mrtvých zvířat z balkonu, se ve čtvrtek objevila na sociálních sítích a vyvolala obrovskou vlnu kritiky veřejnosti. Veterinární klinika Elite se už k situaci vyjádřila s tím, že ji mrzí celá situace i to, jak incident hází na nově otevřenou firmu špatné světlo. Ačkoliv za hrubým zacházením stojí podle kliniky někdo jiný, zařízení už celou událost řeší, a to včetně jejích právních aspektů.
„Považujeme jej za neslučitelný s důstojným a respektujícím přístupem ke zvířatům, na kterém nám záleží i po jejich úmrtí,“ uvedl k incidentu na Facebooku provozovatel karlovarské veterinární kliniky ELITE VET Lukáš Nechanický. Služby si klinika objednala u společnosti VAPO, spol. s r.o. se sídlem v Podbořanech.
K události došlo v pátek 23. října 2026 ráno. Podle Nechanického se jednalo o vůbec první svoz od doby fungování kliniky. Ačkoliv byl termín sjednán na 7:30, pracovník svozové společnosti měl dorazit o deset minut dříve. V budově v tu chvíli byly pouze dvě osoby zajišťující úklid.
Co se přesně stalo?
Po vpuštění do prostor se pracovník podle svědků začal chovat hrubě a agresivně. Vulgárně se rozčiloval nad přístupovou cestou a opakovaně se dožadoval zadní rampy, kterou však klinika nedisponuje. Podmínky přístupu přitom měly být se společností předem projednány, přičemž vedoucí dopravy firmy VAPO kliniku předem ujistil, že převoz na přepravních vozících nebude představovat problém.
Situace však eskalovala hned u mrazicího boxu. „Pracovník začal z vlastní iniciativy vyjímat kadávery z mrazicího boxu a manipulovat s nimi, aniž by vyčkal příchodu pověřené asistentky a sjednaného času svozu,“ popsal Nechanický.
Když pověřená asistentka na místo dorazila, byla údajně jednáním šokována a pokusila se muže slovně zastavit. Ten však reagoval nadále agresivně a na její žádosti nebral ohled. „Při manipulaci docházelo k házení kadáverů a k hrubému zacházení s nimi, které považujeme za nepřijatelné a nedůstojné,“ dodal k celému patnáctiminutovému incidentu provozovatel kliniky.
Zatímco ELITE VET má celý průběh zachycený na bezpečnostních kamerách a od chování pracovníka se ostře distancuje, svozová společnost VAPO podle kliniky na opakované urgence dosud oficiálně nereagovala. Vedoucí dopravy firmy Petr Bejček pro Karlovarský deník k incidentu pouze sdělil: „Zatím se k tomu vyjádřit nemohu, protože jsem nic neviděl.“ Podle dostupných informací přitom klinika záznam incidentu společnosti prokazatelně zaslala.
Distanc i pobouření veřejnosti
Ačkoliv klinika ve svém oficiálním vyjádření uvádí, že ji celá situace mrzí, mnoha lidem vadí její následná komunikace. Někteří se totiž podle svých slov do Karlových Varů vydali, aby se zaměstnanců a zaměstnankyň na celý incident zeptali osobně. Ti jim měli údajně tvrdit, že jde o video vygenerované umělou inteligencí.
„Na celé téhle kauze mi nejvíc vadí přístup kliniky. Když jsme se tam přišli osobně zeptat na video, paní, která s námi mluvila (tuším, že šlo o paní doktorku), nám tvrdila, že je to AI. A teď? Klinika sama tohle video zveřejní a přijde s takovouhle obhajobou? To už je fakt moc,“ zlobí se na sítích jeden z uživatelů.
Řadě lidí také nestačí, že se klinika od jednání svozové společnosti pouze distancuje. Podle komentujících má nést zodpovědnost za to, s jakými firmami spolupracuje, a měla si dodavatele lépe prověřit.
„Vy jste zodpovědní za firmu, kterou si objednáte, a ať mi nikdo nevykládá, že si od vás toho nikdo nevšimnul. Hezky obkecané, ale kdybych já zjistila, že se s mým pejskem po jeho smrti takhle zacházelo, no nevím, jak bych to strávila,“ píše další z komentujících.
Kritika míří i na samotnou přípravu zvířat: „Kecy v kleci, pěkný promo... Každé uhynulé zvíře musí být řádně uloženo do vaku, což se u vás nestalo. A vymlouvat se na to, že služba přijela před příchodem oprávněné osoby, je vrchol ubohosti.“
Ne všichni ale viní pouze kliniku. V diskusích najdeme i lidi, kteří se majitele zastávají a upozorňují na to, že dokázal přiznat chybu. „Věřím, že nastala chyba. Stát se může komukoliv, i když by neměla. Je možné, že jste dal důvěru firmě a ta si ji nezasloužila. Právě firma na svoz zvířat by měla hlavně nést následky. Není řešení něco vzdát a zavírat,“ zní jeden z podpůrných vzkazů.
Provoz kliniky zatím zůstal nepřerušený. „Vážení klienti, i přes události posledních hodin zůstává naše klinika k dispozici všem pacientům, kteří potřebují naši pomoc. Rádi bychom zdůraznili, že naši zaměstnanci nemají s incidentem nic společného a nadále jsou zde pro Vás a Vaše mazlíčky,“ píše na webových stránkách.