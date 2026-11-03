Turek chtěl doložit své vzdělání diplomy s chybami. Po vlně kritiky snímky smazal

Poslanec Filip Turek chtěl ukončit debaty o svém vzdělání, zveřejněním diplomu s chybami ale vyvolal nové pochybnosti. Obě verze snímků vzápětí smazal a tvrdí, že kritici šíří upravené podvrhy. Škola jeho studium potvrdila.
Poslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek vyvolal rozruch na sociálních sítích, když se pokusil vyvrátit pochybnosti o svém vysokoškolském vzdělání. Místo uklidnění situace však zveřejněním fotografií diplomu rozpoutal novou vlnu debat o jejich pravosti. Informuje o tom server Novinky.cz s tím, že politik obě zveřejněné verze dokumentu vzápětí smazal.
Debatu o svém vzdělání odstartoval sám Turek v nedělním pořadu Partie na CNN Prima NEWS. V diskusi o účasti ruských sportovců na mezinárodních akcích se názorově střetl se spolustraníkem a ministrem pro sport, prevenci a zdraví Borisem Šťastným, přičemž prohlásil, že by situaci jako „vystudovaný diplomat“ řešil odlišně. Označení vyvolalo na sítích kritiku a posměch s poukazem na to, že absolvování oboru z člověka diplomata automaticky nedělá.
Turek reagoval tím, že na sociálních sítích sdílel snímek magisterského diplomu s komentářem: „Znamená studium mezinárodních a diplomatických studií, že jsem automechanik?“ Na fotografii však byla viditelná hrubá chyba. Podle TN.cz na to jako první upozornila stránka Štít demokracie, která poukázala na zkomoleninu v názvu studijního programu, kde stálo „diplomnitcká“ namísto „diplomatická“. Server Novinky.cz doplnil, že se v textu objevila i chyba ve slově „zákon“ a v grafice dokumentu byl použit háček místo kroužku nad písmenem „u“, což bývá typickým znakem obrázků generovaných umělou inteligencí. U příspěvků se navíc zobrazovalo systémové označení „AI obsah“, jež však může souviset i s běžnými digitálními úpravami.
Poslanec následně fotografii smazal a nahrál novou verzi. Tentokrát již s opraveným textem. Pozorní uživatelé a uživatelky si ale všimli, že se oba dokumenty liší nejen v chybějícím překlepu, ale také v celkovém rozmístění textu či v podobě podpisů. Netrvalo dlouho a Turek ze svého profilu odstranil i druhý snímek.
Podle zjištění serveru Novinky.cz přitom samotné Turkovo magisterské studium nezpochybnitelné je. Škola University College Prague již v červenci 2025 potvrdila, že politik řádně složil státní závěrečnou zkoušku i obhájil diplomovou práci. Pochybnosti na internetu se tak týkají primárně původu a vizuální podoby sdílených materiálů. Vedení školy bylo redakcí Novinek požádáno o vyjádření, zda některý ze snímků zachycuje autentický diplom a jak si vysvětluje tiskové či grafické nesrovnalosti, do vydání zprávy však odpověď neposkytlo.
Ke kauze se vyjádřil i politik
V úterý dopoledne Turek reagoval na celou kauzu na svém facebookovém profilu, kde nařčení ze strany kritických stránek odmítl. „Štít demokracie opět šíří smyšlené a upravené screeny a hlupáci to považují za realitu, stejně jako věřili tomu, že jsem rasista,“ uvedl poslanec. Tvrzení o tom, že má pouze maturitu, označil za pohádku a dodal, že reálně studoval tři vysoké školy a dvě z nich úspěšně dokončil s výborným hodnocením.
Na podporu své akademické minulosti Turek citoval rozhovor Rádia Universum s profesorem Janem Eichlerem, který byl vedoucím jeho diplomové práce na téma „Václav Klaus jako bytostný antiintervencionista“. Eichler v rozhovoru hodnotil Turka jako studenta velmi pozitivně. Označil ho za tvárného, iniciativního a pracovitého autora, jehož práce byla ucelená a opřená o rozsáhlou literaturu amerických bezpečnostních expertů. Zda Turek nakonec originál diplomu veřejně předloží, zatím neupřesnil; sledujících se pouze tázal, zda má smysl takové věci vůbec dokazovat a „blbce raději neignorovat“.