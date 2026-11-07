Policie útočníka zadržela a vyšetřuje okolnosti útoku.
Na hlavním náměstí v polském Krakově došlo ke střelbě, při níž podle prvních informací zahynulo nejméně pět lidí a další utrpěli zranění. Policie vyšetřuje okolnosti útoku.
Střelba se odehrála na náměstí Rynek Główny. Podle mluvčího hasičů Malopolského vojvodství Huberta Ciepleho útočník střílel z auta. Na místě zasahují policisté a hasiči.
Záchranné složky vyzvaly obyvatele i turisty, aby se náměstí vyhnuli. Lidi v okolí požádaly, aby se přesunuli na bezpečné místo. Policie na sociální síti X oznámila, že podezřelého už zadržela.
Na tragédii reagoval také polský premiér Donald Tusk. Uvedl, že ministr vnitra ho průběžně informuje o situaci a policie prověřuje pozadí i všechny okolnosti střelby.