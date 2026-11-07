Pokud jsi v posledních dnech nakupoval*a kuřecí maso v Lidlu, raději zkontroluj etiketu.
Státní veterinární správa (SVS) vydala v pátek varování před chlazenými kuřecími prsními řízky původem z Rumunska, ve kterých laboratorní testy prokázaly přítomnost bakterií salmonely.
Problém se týká konkrétně produktu s názvem „Kukuřičné kuře – prsní řízky“ (třída jakosti A) v balení o hmotnosti zhruba 800 gramů s datem spotřeby do 7. listopadu 2026. Závadnou šarži poznáš pod číslem 0043000833. Výrobcem je rumunská společnost AVICARVIL FRESH SRL.
Do České republiky se podle veterinářů dostalo zhruba 345 kilogramů tohoto masa. V době, kdy SVS obdržela pozitivní výsledky testů ze Státního veterinárního ústavu Olomouc, už bylo maso distribuováno v prodejnách Lidlu. Řetězec následně začal produkt okamžitě stahovat z pultů.
„Lidé, kteří výrobek zakoupili, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě prodeje. Jedná se o opakovaný záchyt salmonel v kuřecím mase od stejného rumunského výrobce v letošním roce,“ upozorňuje tiskový mluvčí SVS Petr Vorlíček.
Bakterie rodu Salmonella způsobují salmonelózu, onemocnění doprovázené nepříjemnými střevními potížemi, jako jsou průjmy a zvracení. Zvláště nebezpečná je infekce pro malé děti, seniory a osoby s oslabenou imunitou, kteří se hůře vyrovnávají se ztrátou tekutin.
Veterinární správa připomíná, že bakterie zničí je dostatečná tepelnou úpravou. Maso musí projít teplotou minimálně 70 stupňů Celsia v celém svém objemu po dobu alespoň 10 minut. Extrémně důležitá je také hygiena při vaření. SVS důrazně varuje před omýváním syrové drůbeže pod tekoucí vodou, protože stříkající kapky mohou bakteriemi kontaminovat okolní pracovní plochy a nádobí. Pro práci se syrovým masem vždy používej oddělené prkénko a nůž.