Trump mění postoj k umělé inteligenci. Nově připouští její regulaci, má ale jednu podmínku

Americký prezident Donald Trump připustil zavedení bezpečnostních pravidel pro umělou inteligenci. Dosud přitom prosazoval spíše volnější regulaci. Obává se ale, že by přísná opatření mohla USA znevýhodnit v soupeření s Čínou.
Trump v nedělním rozhovoru pro CBS News uvedl, že rizika spojená s umělou inteligencí považuje za zvládnutelná. Připustil také možnost spolupráce s demokraty na zavedení bezpečnostních opatření, informuje agentura Reuters.
„Bezpečnostní pravidla mi nevadí,“ řekl Trump v pořadu 60 Minutes. Zároveň ale zdůraznil, že nechce, aby regulace Spojené státy výrazně znevýhodnily v technologickém soupeření s Čínou.
Podle Trumpa je právě Čína hlavním konkurentem USA ve vývoji umělé inteligence. Tvrdí, že pokud by Spojené státy svůj technologický rozvoj zpomalily, získala by Čína zásadní výhodu. Rizika AI podle něj navíc nejsou tak vážná, jak někteří odborníci upozorňují.
Trump přitom dosud prosazoval spíše to, aby si technologické společnosti nastavovaly pravidla samy. Ještě v září odmítal výzvy k přísnější regulaci a obavy z toho, že by umělá inteligence mohla ohrozit lidstvo, označoval za přehnané.
Jeho nejnovější vyjádření tak naznačuje možnou změnu postoje. Zatím ale není jasné, jaká konkrétní opatření by podpořil, ani zda jeho administrativa skutečně připraví nová pravidla.