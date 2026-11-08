Po víkendu, kdy v noci teploty klesly pod nulu, se má podle nejnovější předpovědi oteplit. Jestli se těšíš, že letos svatý Martin přijede na bílém koni, možná tě budeme muset zklamat, nevypadá to úplně nadějně.
Na začátku nového týdne se počasí změní. Ustoupí tlaková níže a do střední Evropy pronikne brázda nízkého tlaku, která přinese větší oblačnost a více srážek. Teploty na svatého Martina tak začnou paradoxně růst, píší Novinky.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu se v pondělí probudíme do zataženého rána s mlhou, většinou mrznoucí. Ojediněle, postupně místy se pak vyjasní, ovšem později večer se opět začnou vytvářet mlhy. Nejvyšší teploty očekávej v rozmezí od pěti do devíti stupňů, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze bude pouze kolem čtyř stupňů, v 1 000 metrech na horách meteorologové předpokládají také čtyři stupně.
I v úterý bude oblačno až zataženo. V noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy, výjimečně i mrznoucí. Od západu přijde občasný déšť nebo přeháňky a na horách na severu ve výškách nad 900 metrů dorazí srážky smíšené nebo sněhové. V noci se teplota bude pohybovat od tří do minus jednoho stupně, při déletrvající zmenšené oblačnosti se ochladí až na minus tři. Přes den pak bude podle meteorologů od tří do osmi stupňů.
Martin na bílém koni asi nepřijede
Ve středu 11. listopadu, tedy na svatého Martina, bude opět zataženo až oblačno a v noci a ráno se místy vyskytnou mlhy, ojediněle i mrznoucí. Od západu také přijdou přeháňky nebo déšť. Také se mírně oteplí, nejvyšší denní teploty mají být od tří do osmi stupňů, ovšem na jihu a jihozápadě Čech bude až kolem 10 stupňů. Šanci na svatomartinskou sněhovou nadílku tak mají jen nejvyšší horská místa, v nížině se spíše nedočkáme.
Pranostika ostatně posledních několik dekád spíše nesedí, protože podle statistik citovaných Novinkami je sníh v tento den spíše vzácností. Naposledy ho většina meteorologických stanic zaznamenala před 10 lety, tři čtvrtiny z nich pak sníh hlásily jen třikrát, a to v letech 1965, 1981 a 2007.
Nejteplejším dnem týdne bude čtvrtek, kdy nejvyšší teploty vyšplhají na osm až 13 stupňů, ale ani v noci neklesnou pod dva stupně. Připrav se opět na oblačno až zataženo a občasný déšť nebo přeháňky s tím, že večer budou srážky četnější, spadne až 10 milimetrů.
Jak bude příští víkend?
Ani o víkendu se počasí nijak dramaticky nezmění, v pátek bude podle meteorologů převážně zataženo a na většině území déšť nebo přeháňky, na horách sněžení. Postupně srážky ustanou a nastane polojasno až oblačno, v závěru víkendu i jasno a ojediněle mlhy. V noci bude od sedmi do dvou stupňů, ke konci víkendu až minus tři stupně. Přes den nás čekají tři až osm stupňů, v pátek na východě a jihovýchodě kolem 10 stupňů.