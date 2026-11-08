V domě krakovského teroristy našli tři těla, pravděpodobně zabil svou rodinu

Šest osob zabil ve městě, další tři mrtvé našli u něj doma.
Polská policie po razii v domě střelce objevila těla dalších tří mrtvých lidí. Celková bilance řádění pachatele tak stoupá na devět obětí (šest na náměstí a tři doma).
Policie a premiér Donald Tusk oficiálně potvrdili nález tří těl – dvou žen a jednoho muže. Podle neoficiálních zjištění polských médií Onet a RMF FM jde o útočníkovy rodiče a sestru. Auto (černé Subaru), kterým střelec do Krakova přijel, bylo napsáno na jeho 52letého otce.
Vyšetřovatelé pracují s verzí, že mladík nejprve doma v Ostrowci chladnokrevně popravil vlastní rodinu, naložil otcův arzenál do auta, ujel zhruba 160 km do centra Krakova a tam kolem 15:00 začal bezhlavě pálit do davu na Rynku Głównym.
Jeho otec byl legálním držitelem zbrojního průkazu a doma měl 11 registrovaných zbraní. Útočník je po vraždě rodiny vzal (včetně civilní verze útočné pušky AR-15 a plného kufru munice).
Polská média ho identifikovala jako 24letého Michała O. (ročník 2002). Dosud neměl žádný záznam v rejstříku trestů.
Podle vyjádření polských úřadů a ministra byl útočník silně fascinován ideologií krajní pravice. Nikdy však nebyl profesionálním vojákem v armádě.
Polský ministr vnitra a vyšetřovatelé věc oficiálně vyšetřují a označují ji za teroristický čin.