V domě krakovského teroristy našli tři těla, pravděpodobně zabil svou rodinu
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Peter Valovič/refresher.sk
dnes 8. listopadu 2026 v 9:11
Čas čtení 0:45

V domě krakovského teroristy našli tři těla, pravděpodobně zabil svou rodinu

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Šest osob zabil ve městě, další tři mrtvé našli u něj doma.

Polská policie po razii v domě střelce objevila těla dalších tří mrtvých lidí. Celková bilance řádění pachatele tak stoupá na devět obětí (šest na náměstí a tři doma).

Policie a premiér Donald Tusk oficiálně potvrdili nález tří těl – dvou žen a jednoho muže. Podle neoficiálních zjištění polských médií Onet a RMF FM jde o útočníkovy rodiče a sestru. Auto (černé Subaru), kterým střelec do Krakova přijel, bylo napsáno na jeho 52letého otce.

TASR/AP Photo/Beata Zawrzelová krakov streľba Krakov, útok, terorista krakov streľba
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Vyšetřovatelé pracují s verzí, že mladík nejprve doma v Ostrowci chladnokrevně popravil vlastní rodinu, naložil otcův arzenál do auta, ujel zhruba 160 km do centra Krakova a tam kolem 15:00 začal bezhlavě pálit do davu na Rynku Głównym.

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Jeho otec byl legálním držitelem zbrojního průkazu a doma měl 11 registrovaných zbraní. Útočník je po vraždě rodiny vzal (včetně civilní verze útočné pušky AR-15 a plného kufru munice).

Polská média ho identifikovala jako 24letého Michała O. (ročník 2002). Dosud neměl žádný záznam v rejstříku trestů.

Podle vyjádření polských úřadů a ministra byl útočník silně fascinován ideologií krajní pravice. Nikdy však nebyl profesionálním vojákem v armádě.

Polský ministr vnitra a vyšetřovatelé věc oficiálně vyšetřují a označují ji za teroristický čin.

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Zdroj: refresher.sk
Doporučil/a: Peter Valovič/refresher.sk
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