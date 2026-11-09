V nemocnici podlehl zraněním.
Muž, který v sobotu spustil střelbu v centru polského Krakova a zabil při ní šest lidí, v pondělí ráno podlehl zraněním v nemocnici. Na sociální síti X to oznámila policie v Malopolském vojvodství, píše TASR.
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