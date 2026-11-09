AKTUÁLNĚ: Střelec z Krakova je mrtvý
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TASR/refresher.sk
dnes 9. listopadu 2026 v 7:36
Čas čtení 0:08

AKTUÁLNĚ: Střelec z Krakova je mrtvý

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V nemocnici podlehl zraněním.

Muž, který v sobotu spustil střelbu v centru polského Krakova a zabil při ní šest lidí, v pondělí ráno podlehl zraněním v nemocnici. Na sociální síti X to oznámila policie v Malopolském vojvodství, píše TASR.

Krakov, útok, terorista krakov streľba Krakow, Poľsko polsko
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Zdroj: refresher.sk
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