Důvodem jsou nepříznivé povětrnostní podmínky.
Turisté, kteří plánují dovolenou v Thajsku, musí počítat s omezeními. Národní mořský park Mu Ko Ang Thong, nedaleko oblíbeného ostrova Koh Samui, je od 1. listopadu dočasně uzavřen. Zákaz vstupu se týká všech 42 ostrovů, které jsou součástí chráněné oblasti.
Podle rakouského portálu Heute má uzavírka trvat do 15. prosince. Park by se měl znovu otevřít 16. prosince, bude to však záviset na počasí.
Důvodem jsou monzunové deště, silný vítr a vysoké vlny, které mohou ohrožovat turisty na výletních lodích. Uzavírka zároveň umožní regeneraci přírody a údržbu turistických stezek či přístavišť.
Během tohoto období nejsou povoleny výlety lodí do parku, šnorchlování, potápění ani přenocování na jeho území. Turisté se nedostanou ani k oblíbeným vyhlídkám a jezeru Talay Nai.
Omezení se však netýkají samotných ostrovů Koh Samui, Koh Phangan a Koh Tao. Ty zůstávají otevřené a turistické služby na nich fungují nadále.