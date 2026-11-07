Počet obětí střelby v Krakově stoupl na šest, zraněno je 15 lidí

Počet obětí sobotní střelby na hlavním náměstí v polském Krakově stoupl na šest. Zraněno je celkem 15 osob. Informovaly o tom agentury PAP a AP s odvoláním na úřady Malopolského vojvodství, píše TASR.
„Zemřel další ze zraněných při incidentu na hlavním náměstí v Krakově. Počet obětí se tak zvýšil na šest: čtyři ženy a dva muži,“ uvedla policie na síti X podle agentury AFP.
Střelec na hlavním náměstí ve druhém největším polském městě spustil palbu z vozidla kolem 15:00. Zaměřil se na náhodné kolemjdoucí. Pachatel začal střílet i na policisty, zraněni jsou nejméně dva příslušníci. Muže se policii podařilo postřelit a následně zadržet.
Katarzyna Cisłová, mluvčí krakovské policie, řekla televizi TVN24, že pachatel měl na sobě vojenské oblečení a při útoku použil vojenskou dlouhou zbraň. Policie v jeho autě našla mnoho dalších zbraní i střelivo. Policie Malopolského vojvodství informovala, že útočník jednal sám a je občanem Polska.
Na místo neštěstí směřují premiér Donald Tusk a ministr vnitra Marcin Kierwiński. Předseda polské vlády podle agentury PAP svolal na sobotu ve 21:45 zasedání se svými ministry a šéfy bezpečnostních složek přímo v Krakově.