Analytik a absolvent Matfyzu odhalil s pomocí umělé inteligence chyby ve volebních výsledcích, které ovlivnily složení zastupitelstev hned ve dvou částech Prahy.
Po skončení voleb se zdálo, že je o rozložení sil v jednotlivých zastupitelstvech téměř rozhodnuto. Jak to tak ale bývá, lidé dělají chyby. A při sčítání se jich vyskytlo tolik, že do situace musela zasáhnout justice. Na pochybení navíc dle serveru Novinky upozornil datový expert a absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Martin Suchan.
Ten s pomocí umělé inteligence prozkoumal odevzdaná data a našel v nich těžko uvěřitelné statistické anomálie. Právě na základě těchto zjištění a následných soudních přezkumů se přepisovalo složení několika zastupitelstev.
Analytik pro Novinky vysvětlil, že za zmanipulovanými čísly pravděpodobně nestojí úmyslný podvod, nýbrž běžná únava a nepozornost členů volebních komisí. Někde sčítači ignorovali celou hromádku lístků, jinde se přepsali v řádu stovek. Jak Suchan upozornil, tyto zdánlivě banální omyly mají přímý dopad na lokální politiku a díky analýze se podařilo zvrátit situaci tam, kde by překlepy ignorovaly skutečnou vůli občanů.
„Díky mé analýze výsledků se podařilo napravit již na několika místech výsledek voleb, který by dopadl kvůli různým překlepům při zápisu jinak, než jak si přáli voliči,“ popsal Suchan. „Řada stran si výsledek u sebe v obci prověřovala i po své ose a velmi často dospěly ke stejným nálezům. Je ale určitě možné, že se podařilo odhalit i překlepy, kterých by si jinak nikdo nevšiml,“ dodal.
Velké změny
Nejtvrdší dopad měla revize v Praze 10. Uskupení Naše Praha 10 se původně těšilo ze zisku dvou křesel, protože těsně, o 99 hlasů, překonalo nutný pětiprocentní práh. Městský soud ale odhalil, že komise jednomu z kandidátů omylem zapsala 165 preferencí namísto reálných patnácti. Po odečtení těchto hlasů strana ze zastupitelstva vypadla a uvolněná místa připadla zástupcům SPD a uskupení Jsme Praha 10.
V Praze 15 zase komisaři nezapočítali 183 hlasovacích lístků, což znamenalo ztrátu téměř 5 700 hlasů. Po zásahu justice zde hnutí ANO ztratilo jeden mandát, který nově obsadí vítězná Patnáctka náš domov.
Výsledky voleb zpracovává Český statistický úřad. Podle mluvčího se snaží systém stále vylepšovat a aktualizovat. Zda lidé, kteří se chyb dopustili, ponesou za své omyly nějakou odpovědnost, odmítl prozradit. „ČSÚ není tvůrcem volební legislativy a nemůže tak k tomu dávat jakékoliv výklady.“