Verdikt Sportovního arbitrážního soudu o nuceném návratu ruských hokejových týmů do mezinárodních soutěží narazil na tvrdý odpor evropských i zámořských svazů.
První zkouškou mělo být nasazení ruské dvacítky na juniorském mistrovství v Kanadě, jenže evropské týmy okamžitě daly najevo, že proti Rusům na led nenastoupí.
K dosavadnímu odmítavému bloku, který tvoří Česko, Švédsko, Norsko a Dánsko, se nově připojil také Rakouský svaz ledního hokeje (ÖEHV). Výkonný ředitel rakouského svazu Alexander Helwig ve vysílání veřejnoprávní stanice ORF prohlásil, že jejich postoj je jednoznačný – pokud válka pokračuje, kategoricky odmítají ruskou účast na mezinárodních akcích a za současného stavu proti Rusku určitě hrát nebudou, i když připustil, že do květnového termínu MS se věci ještě mohou vyvinout.
Hrozba zrušení šampionátů a červená karta od kanadské vlády
Případný návrat ruských sportovců navíc přímo ohrožuje samotnou realizaci vrcholných akcí. Předseda představenstva Německého hokejového svazu (DEB) Frank H. Lutz upozornil na vážná bezpečnostní i finanční rizika a připustil možnost, že Německo se pořádání nejbližšího mužského šampionátu raději úplně vzdá, pokud by na něj měli přicestovat Rusové. K tomuto postoji přispívá také ostrý nesouhlas velkých sponzorů a partnerů šampionátu i samotné IIHF, kteří nechtějí být s ruskou účastí spojováni.
Problémy se nabalují i na dalších turnajích. Finské město Turku oznámilo, že v případě startu Ruska odstupuje od spolupořadatelství budoucích mistrovství světa do 20 let, zatímco český vládní kabinet zvažuje plošný zákaz vstupu pro ruské hráčky na lednové MS žen do 18 let. Aktuální mistrovství světa žen v Dánsku se hraje bez Ruska, protože na něj rozhodnutí soudu nedosáhlo.
Nejráznější krok však přichází ze zámoří. Hostiteli přelomu roku mají být kanadská města Edmonton a Red Deer, jenže kanadský premiér Mark Carney potvrdil, že ruské týmy na kanadský led nevyjedou. Během diplomatického summitu na Antigue a Barbudě zdůraznil, že vojenská agrese Ruska na Ukrajině podporovaná Běloruskem je jednoznačnou překážkou, kvůli které tyto reprezentace na juniorském MS startovat nebudou.
Škoda zvažuje svou podporu
Dlouholetý generální partner hokejových mistrovství světa, automobilka Škoda, otevřeně hrozí zrušením své podpory, pokud na turnaji dostane prostor reprezentace Ruska, píše Denník N. Značka, která prestižní šampionát nepřetržitě financuje už od roku 1993, označila návrat ruských týmů za neslučitelný se svými hodnotami kvůli pokračující vojenské agresi na Ukrajině, přičemž k narůstajícímu tlaku na Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) se v uplynulých dnech přidali i další klíčoví reklamní partneři.