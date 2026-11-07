Ve Velké Británii od pátku 6. listopadu platí přísný zákaz konkrétních forem pornografie.
Britská vláda přistoupila k zásadní změně legislativy v oblasti digitálního obsahu pro dospělé. Od pátku 6. listopadu je ve Spojeném království nezákonné držet nebo distribuovat pornografické materiály, které zachycují škrcení, dušení či sexuální akty mezi skutečnými nebo předstíranými příbuznými, uvádí The Independent.
Do kategorie zakázaného obsahu spadá také roleplay, kde dospělí vystupují nebo předstírají, že jsou dětmi mladšími 16 let. Resort spravedlnosti doplnil, že zákaz platí pro jakékoli materiály, u nichž by běžný pozorovatel či pozorovatelka nabyli dojmu, že jde o skutečné osoby. Tresty jsou nekompromisní – za držení a distribuci materiálů se škrcením či incestem hrozí až dva roky vězení, zatímco při zobrazení osob imitujících věk pod 16 let hrozí pachatelům či pachatelkám trest až tři roky za mřížemi.
Násilí z obrazovek proniklo do ložnic teenagerů
Krok britských úřadů je přímou reakcí na zjištění nezávislých vyšetřování zaměřených na regulaci pornografického průmyslu. Zpráva konzervativní baronky Gabby Bertinové z roku 2025 poukázala na fakt, že se škrcení v pornografii stalo natolik běžným, že proniklo do skutečného chování mladé generace s devastujícími fyzickými i psychickými následky.
Data Institutu pro boj proti škrcení (IFAS) odhalila alarmující čísla – více než třetina lidí ve věku od 16 do 34 let uvedla, že byla alespoň jednou během konsenzuálního sexu škrcena. Mezi sexuálně aktivními mladistvými ve věku 16 a 17 let to bylo dokonce až 43 procent. Ačkoli samotné škrcení bez smrtelných následků bylo trestné už dříve, online platformy ho dosud mohly volně nabízet.
„Pokud to máte, smažte to,“ varuje britská ministryně
Britská ministryně spravedlnosti Alex Davies-Jones zdůraznila, že cílem legislativy není kriminalizovat neškodné sexuální preference, ale chránit mladé lidi před zkresleným vnímáním intimity. Pornografie podle ní dlouhodobě formuje představy o tom, jak vypadá zdravý partnerský vztah, a glorifikace násilí vede ke stírání hranic mezi tím, co je fetiš a co skutečné ublížení na zdraví.
Ministryně proto adresovala veřejnosti nekompromisní výzvu: kdokoli má takový obsah stažený, má ho okamžitě smazat a zdržet se jeho dalšího sdílení, jinak mu hrozí přímá trestní odpovědnost.