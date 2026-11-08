V sobotu 7. listopadu dopoledne v Praze prošel dav lidí od Kongresového centra před budovu České televize na Kavčích horách, kde se konal protest za reformu České televize a Českého rozhlasu a zrušení poplatků.
Protestní akci uspořádal spolek Svatopluk. Podle odhadů se zúčastnily stovky lidí, organizátoři uvádějí dva tisíce protestujících, informuje iDnes. Před Českou televizí předseda spolku Petr Drulák zahájil projev, ve kterém kritizoval vysílání ČT, vyzval ke změnám i ke zrušení poplatků, které plánuje vláda.
Oldřich Kaiser překvapil nejen slovy, ale i gesty
Dále před shromážděnými promluvili europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, europoslanec Ivan David nebo herec Oldřich Kaiser. Právě hercův projev vyvolal rozruch, a není to poprvé. Již dříve se nechal veřejně slyšet, že podporuje zrušení poplatků. Na sobotním protestu recitoval báseň Náš zpěv Stanislava Kostky Neumanna a nevyhnul se ani gestům masturbace, když v básni zmiňoval „Lenin maják, Lenin zvon“. Obecenstvo se při jeho proslovu nahlas smálo.
Na celý projev Kaisera se můžeš podívat níže:
K budově České televize dorazilo také několik desítek odpůrců a odpůrkyň protestu. Na akci dohlížela policie, ale nemusela řešit žádné větší problémy. V posledních týdnech se jedná o již několikáté shromáždění v reakci na vládní návrh o zrušení poplatků. V úterý 3. listopadu vstoupily Česká televize i Český rozhlas do jednodenní stávky, spolek Milion chvilek pro demokracii plánuje velkou demonstraci na Letné 15. listopadu.