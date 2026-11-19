Řidička vozu na místě zemřela. Záchranáři převezli do nemocnice deset dětí a několik dospělých, nikdo z nich ale není v ohrožení života.
Čtvrteční nehoda osobního automobilu a autobusu s předškolními dětmi na severním Plzeňsku si vyžádala jeden lidský život, informuje server iDnes. K čelnímu střetu došlo krátce před 11. hodinou na rovném úseku silnice I/27 mezi Třemošnou a Kaznějovem.
Autobus převážel několik desítek dětí z mateřské školy, které se vracely z divadelního představení v Plzni. Po nárazu zůstal vůz částečně na boku a zablokované dveře znemožnily běžný výstup. Ještě před příjezdem záchranných složek zastavil na místě řidič odtahové služby, který autobus zajistil řetězem proti pohybu a spolu se svědky začal děti vyprošťovat. V záchraně pak pokračovali hasiči. „Děti a pedagogy jsme proto dostali ven přes okénko,“ popsal mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
„Při nehodě skončil částečně v příkopu a jeho dveře se zablokovaly. Hasiči proto museli cestujícím pomoci dostat se ven oknem.Mezi dětmi i pedagogickým dozorem je 14 zraněných a nehoda si bohužel vyžádala také jeden lidský život, a to v osobním automobilu,“ informují Hasiči na síti X.
„Osm lehce zraněných dětí a jednoho člena pedagogického dozoru jsme evakuačním autobusem přepravili do zdravotnického zařízení. Na místě působí také naši interventi posttraumatické péče, kteří zasaženým poskytují první psychickou pomoc.“
Záchranáři kvůli rozsahu události vyhlásili režim hromadného postižení osob a vyslali k nehodě čtyři sanitky, dva týmy s lékařem a inspektora provozu. Do nemocnice převezli deset dětí a podle dostupných zpráv tři až čtyři dospělé. Žádné ze zranění neohrožuje cestující na životě, u většiny dětí šlo pouze o lehká poranění. Zbývající nezraněné předškoláky po prohlídce převzal hasičský evakuační autobus ze stanice Košutka.
Hlavní tah z Plzně na Most zůstal mezi Třemošnou a Kaznějovem zcela neprůjezdný. Příčiny a okolnosti nehody podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana vyšetřuje policie.