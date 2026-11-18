Změnit práci dnes často znamená začít i v jiném oboru. Podle analýzy více než 97 tisíc životopisů přechází šest z deseti uchazečů při změně zaměstnání do jiné profesní skupiny. Nejčastěji je motivují peníze a flexibilita.
Změna zaměstnání už dávno nemusí znamenat jen přechod k jinému zaměstnavateli. V šesti z deseti případů lidé mění také profesní zaměření. Vyplývá to z analýzy pracovního portálu JenPráce.cz, který prozkoumal více než 97 tisíc životopisů uchazečů o zaměstnání. Na výsledky upozornil server iRozhlas.cz.
Nejčastěji lidé přecházejí mezi výrobou, sklady a logistikou. Do výroby míří třeba pracovníci ze stavebnictví nebo gastronomie. Lidé z obchodů zase často nacházejí nové uplatnění v administrativě.
Změny se týkají především mladších zaměstnanců, kteří teprve hledají, jaká práce jim vyhovuje.
„Ti mladší lidé si častěji musí něco zkusit, třeba zjistí, že to nevychází, nelíbí se jim daná profese, a tak mění,“ vysvětlil pro iROZHLAS datový analytik portálu JenPráce.cz Michal Španěl.
Vystudovaný obor? Pracuje v něm méně než polovina uchazečů
Analýza také ukázala, že ve vystudovaném nebo příbuzném oboru pracovalo ve svém posledním uvedeném zaměstnání pouze 44 % uchazečů, u kterých bylo možné porovnat vzdělání s pracovní historií.
Nejčastěji zůstávají u svého oboru absolventi ekonomiky, obchodu a strojírenství. Naopak u lidí s humanitním nebo jazykovým vzděláním je propojení mezi studiem a posledním zaměstnáním výrazně slabší.
Podle prezidenta Svazu personalistů Martina Jánského už není běžné, aby člověk zůstal ve stejné profesi po většinu pracovního života. Mezi hlavní důvody změn patří lepší výdělek, flexibilnější pracovní podmínky, ale také snaha vyhnout se vyhoření.
Pracovní trh navíc proměňují nové technologie a umělá inteligence. Některé pozice postupně zanikají, zatímco jiné vznikají. Zaměstnavatelé proto stále častěji přijímají i lidi bez předchozích zkušeností v daném oboru a potřebné dovednosti je doučují.
Rekvalifikací ale výrazně ubylo
Přechod do jiné profese může usnadnit rekvalifikace. Jejich počet však letos výrazně klesl.
Podle analytika pracovního trhu společnosti Alma Career Tomáše Ervína Dombrovského prošlo od ledna do října 2026 rekvalifikací přibližně 7 500 lidí. Ve stejném období loňského roku jich bylo 47 tisíc.
Úřad práce pokles vysvětluje mimo jiné rozpočtovým provizoriem na začátku roku a ukončením financování digitálních rekvalifikací z Národního plánu obnovy.
Podle Svazu průmyslu a dopravy přitom bude Česko do roku 2030 potřebovat proškolit zhruba milion zaměstnanců jen v oblasti digitálních dovedností.
Výsledky analýzy tak ukazují, že změna kariérního směru není mezi uchazeči o práci ničím výjimečným. Zkušenosti z původní profese navíc mohou lidé využít i v úplně jiném zaměstnání.