Evropské země se chtějí spolu s Kyjevem a Washingtonem zapojit do mírových jednání s Ruskem.
Lídři koalice ochotných na jednání v Berlíně opětovně potvrdili podporu Ukrajině. Setkání se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner.
Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že evropští spojenci vítají snahu USA zahájit nová mírová jednání s Ruskem. Evropa se však chce do jednání aktivně zapojit a postupovat společně s Ukrajinou a Spojenými státy.
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k dalším dodávkám protivzdušné obrany pro Ukrajinu a k otevření diskuse o jejím členství v NATO. Britský premiér Andy Burnham zároveň zdůraznil, že Evropa bude Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude zapotřebí.