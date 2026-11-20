🇨🇳 Deset různých videí nemusí znamenat deset nezávislých zdrojů. Čínská propaganda nemusí šířit vymyšlené informace. Může ukazovat skutečné úspěchy země, ale vynechávat souvislosti, které se do pozitivního obrazu nehodí. A když na podobná sdělení narážíš opakovaně, můžeš získat pocit, že jde o všeobecně přijímaný pohled. Vedoucí analytiků na Čínu AMO Ivana Karásková pro Refresher vysvětluje, proč taková strategie funguje a jak se nenechat snadno ovlivnit.
Michaela Lišková
dnes 20. listopadu 2026 v 9:30
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„Propaganda nemusí lhát.“ Jak nás Čína ovlivňuje, aniž si to uvědomujeme?
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