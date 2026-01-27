Řetězec hypermarketů přichází s novinkou, rozhodl se spustit e-shop s rozvozem zboží.
Globus spouští po několikaleté přípravě e-shop s rozvozem až domů. Nabídne zhruba třicet tisíc položek potravin, drogerie i spotřebního zboží a vstupuje tak do boje o miliardový online trh, píší Seznam zprávy.
Služba běží od úterý na globusonline.cz, první fáze startuje v Praze, na jaře přibude Ostrava a části středních Čech.
Dosavadní rozvoz z Globusu běžel přes Wolt a Foodoru, šlo však hlavně o menší nákupy s omezeným sortimentem a dosahem, i tak ale na platformách zůstane. Nový e-shop cílí na velké rodinné nákupy, kdy minimální objednávka je za tisíc korun, doprava stojí 99 korun, od 1800 korun je zdarma. Rozvoz zajišťuje firma DODO.
Globus plánuje doručení nejprve do druhého dne, od jara už v den objednání. Do vlastního systému firma investovala desítky milionů korun, konkrétní obchodní cíle ale nezveřejnila.
Konkurence je tvrdá
Vstup přichází v době, kdy vlastní e-shopy ukončily obchody Billa a Albert. Online rozvoz potravin je kvůli drahé logistice dlouhodobě ztrátový a trh dnes ovládají hlavně rozvozové společnosti Rohlík, Košík a Tesco. Řada řetězců kvůli tomu dává přednost spolupráci s platformami Wolt a Foodora, které se stávají klíčovým kanálem pro rychlé nákupy potravin i drogerie.
„Provozovat řetězec s potravinami je samo o sobě operačně extrémně náročné. Proto je jich také tak málo. E-shop tuto operativu ale ještě násobí. Navíc investice do onlinu musí být obří a zisk přichází až po mnoha letech. To vidíme na čemkoliv od Facebooku po Rohlík,“ vysvětluje marketingový expert Robert Le Veneur.