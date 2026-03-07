Napětí mezi Zelenským a Orbánem kvůli sankcím pro Rusko. Musela zasáhnout Evropská komise

Orbán blokuje 20. sankční balík proti Rusku a půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur na roky 2026 až 2027.
Evropská komise (EK) považuje za nepřijatelná vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který pohrozil použitím vojáků proti maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi v důsledku jeho blokování půjčky Evropské unie pro Ukrajinu. Uvedl to v pátek mluvčí Komise Olof Gill, informuje TASR podle zprávy agentury AFP.
Orbán blokuje 20. sankční balíček proti Rusku a půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur na roky 2026 až 2027. Vetovat pomoc pro Kyjev bude podle vlastních slov, dokud neobnoví dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska přes ropovod Družba, který byl koncem ledna vážně poškozen ruským útokem. Orbán Zelenskému v otázce poškození ropovodu nevěří. V minulosti Ukrajinu obvinil ze lži ohledně jeho poškození ruským útokem. Prý se jednalo o státní terorismus. Dokazovat to podle něj mají i satelitní snímky.
Zelenskyj ve čtvrtek vyjádřil naději, že Orbán finanční podporu přestane blokovat. V opačném případě prý „poskytne ukrajinské armádě adresu (maďarského) premiéra, aby si s ním promluvila“.
Brusel se ostře ohradil: „Jako Evropská komise máme jasno, že tento typ vyjadřování není přijatelný. Proti členským státům EU nesmí být vyslovovány výhrůžky,“ vyjádřil se mluvčí Olof Gill a označil „štvavou rétoriku“ na všech stranách sporu za nepřínosnou.
Komise hledá možnosti
Brusel v pátek vedl jednání s cílem vyřešit vzniklou patovou situaci. Evropská komise podle Olofa Gilla hledá možnosti, jak podpořit obnovení dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko, přičemž zvažuje i případnou finanční pomoc. Bližší podrobnosti však zatím neposkytl.
Gill dále prozradil, že předsedkyně EK Ursula von der Leyen by měla o tomto tématu v nejbližší době jednat i se slovenským premiérem Robertem Ficem, který ji ke schůzce sám vyzval. Chtěl by, aby se uskutečnila ještě před jeho případným setkáním s ukrajinským prezidentem. Zatím však není jasné, kdy to přesně bude.