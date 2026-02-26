Ceny nemovitostí v Česku výrazně vzrostly, stejně jako i ceny nájemního bydlení. Uvádí tak nový průzkum České bankovní asociace.
Průměrné ceny nemovitostí se v Česku zvýšily o 12 procent. Aktivita kupujících zůstala vysoká a celkový počet prodejů meziročně vzrostl o 11 procent, což představuje o 6,5 tisíce více prodaných bytů a rodinných domů než v roce 2024.
„Také v roce 2025 byla základním problémem českého bytového trhu skutečnost, že se staví málo v místech, kam dlouhodobě směřuje velká poptávka. Tedy v Praze, Brně a okolí těchto dvou metropolí a v krajských městech. Dostupnost bydlení se zvýší tehdy, pokud bude nová výstavba probíhat rychleji, předvídatelněji a zejména tam, kam se lidé přesídlují,“ říká Milan Roček, jednatel společnosti Flat Zone.
Nejvýraznější cenový nárůst zaznamenala starší bytová výstavba, která v průměru zdražila o 18 procent. V Praze byl růst u těchto bytů na stejné úrovni, zatímco v regionech byl o jeden procentní bod nižší.
Rostou i ceny nájemního bydlení
Nájemné loni nejčastěji rostlo tempem mezi 4 a 6 procenty, v některých regionech (zejména v Moravskoslezském kraji) však až o 10 procent. V Praze se nájmy zvyšovaly v rozmezí 4 až 12 procent v závislosti na lokalitě a podílu novostaveb nabízených k pronájmu.
Silný růst hypotečního trhu
Objem nových hypoték loni dosáhl 321 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 41 procent. Jde o druhý nejsilnější výsledek v historii českého trhu.
„Dostupnost bydlení v Česku brzdí vysoké ceny nemovitostí a s tím spojená výše hypotéky, která závěrem loňského roku dosáhla nového průměrného maxima téměř 4,5 milionu korun. S tím souvisí i výše průměrné měsíční splátky, která je necelých 22,8 tisíce korun. Oproti roku 2024 je to zhruba o 8,6 procenta více a překonává to tedy i loňský nárůst průměrné nominální mzdy,“ uvedl Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.