Tradiční nedělní poledne na obrazovkách České televize projde tento týden výraznou změnou.
V neděli 15. března od 12 hodin se diváctvu představí pořad s názvem Debata ČT – rozpočet 2026. Tato programová změna přichází v době, kdy vrcholí vyjednávání o veřejných financích, a zároveň reaguje na konec působení dlouholetého moderátora Václava Moravce.
Diskusi nepovede jeden moderátor, ale hned dvojice zkušených tváří zpravodajství ČT. Půjde o Vandu Kofroňovou, která působí jako vedoucí ekonomické redakce ČT a je tváří ekonomických vydání zpravodajských pořadů. Tu doplní Lukáš Dolanský, kterého můžeš znát z pořadu Události, komentáře.
Právě spojení politického a ekonomického pohledu má zajistit hlubší vhled do problematiky schvalování státního rozpočtu, o kterém aktuálně rozhodují zákonodárci*zákonodárkyně.
Kdo dorazí do studia?
Do studia zamíří zástupci*zástupkyně napříč politickým spektrem zastoupeným v Poslanecké sněmovně. Diváctvo se může těšit na konfrontaci názorů mezi vládní koalicí a opozicí. Diskuse by se měli zúčastnit Patrik Nacher (ANO), Radim Fiala (SPD), Jiří Barták (Motoristé sobě), Jan Skopeček (ODS), Lukáš Vlček (STAN) a Olga Richterová (Piráti).
Hlavním pilířem diskuse bude stav veřejných financí v souvislosti s návrhem rozpočtu na příští rok. Očekává se ostrá debata o prioritách státu, výši schodku i o tom, jakým způsobem rozpočet ovlivní peněženky občanů*občanek.
Zatímco tento nedělní speciál zaplňuje prázdné místo po skončení Václava Moravce, zůstává otázkou, jakým směrem se bude diskusní schéma České televize ubírat v dalších týdnech.