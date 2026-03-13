Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 13. března 2026 v 9:39
Čas čtení 0:42

Z centra Dubaje ohlásili další výbuchy. Zneškodněné trosky poškodily budovu

Protivzdušná obrana Spojených arabských emirátů (SAE) zachytila během války na Blízkém východě už více než 1500 íránských dronů a téměř 300 raket, uvádí AFP.

Trosky z odraženého útoku zasáhly v pátek budovu v centru Dubaje, uvedla vládní mediální kancelář poté, co městem otřáslo několik výbuchů. „Úřady potvrdily, že trosky z úspěšného zachycení mírně poškodily fasádu budovy v centru Dubaje,“ oznámila mediální kancelář na platformě X a dodala, že nebyla hlášena žádná zranění.

Zpravodaj AFP informoval o velkém výbuchu, který otřásl několika budovami ve městě a nad čtvrtí v centru zanechal oblak černého kouře, píše agentura TASR.

Protiletadlová obrana Spojených arabských emirátů (SAE) zachytila během války na Blízkém východě už více než 1500 íránských dronů a téměř 300 raket, uvádí AFP. Útoky v pátek v noci hlásila i Saúdská Arábie. Tamní ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo 12 dronů, které vstoupily do vzdušného prostoru země. Izrael zase informoval o raketách vypálených směrem na jeho území z Íránu.

Ilustrační snímek, na němž je zachyceno panorama Dubaje v úterý 3. března 2026.
Ilustrační snímek, na němž je zachyceno panorama Dubaje v úterý 3. března 2026. Zdroj: TASR/AP

Íránská státní média na druhé straně potvrdila, že americké a izraelské útoky zasáhly v pátek části Teheránu, kde se v důsledku výbuchů třásly budovy. Konflikt na Blízkém východě vyvolaly zásahy USA a Izraele na Írán z 28. února, na které Teherán reagoval odvetnými útoky v celém Perském zálivu.

