Ella Petrová
dnes 13. března 2026 v 16:28
Čas čtení 1:28

Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů

Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
Zdroj: M. Šimánková/se svolením

Veřejnost reaguje na kauzu okolo psího útulku Bouchalka na Kladensku. Vzhledem k závažným obviněním se chystá demonstrace.

Před nedávnem jsme informovali o dlouhodobých podezřeních na špatné zacházení, nedostatečnou péči a dokonce samovolné a bezcitné usmrcování bezbranných psů v útulku Bouchalka v Buštěhradu u Kladna. Přestože svědectví jsou na sociálních sítích desítky, Veterinární správa nyní uvedla, že nezjistila žádné pochybení.

„Upřímně, nic jiného jsem nečekala. Kontrolu dělají teprve teď, když je podnět podaný od 10. února. Kdyby si to nevzala pod křídla média, možná by do teď ani vyšetřování neproběhlo. Když by měla jít sociálka zkontrolovat rodinu, co týrá dítě, budou ho snad rodiče před sociálkou bít? Nebudou, tak asi tak proběhla aktuální kontrola,“ komentuje závěry Michaela Šimánková, dobrovolnice útulku.

6. března 2026 v 19:15 Čas čtení 5:08 Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město Říká se mu koncentrák pro psy. Policie prověřuje útulek u Kladna, který platí město

Špatné zacházení v minulosti přitom dobrovolníci a bývalí zaměstnanci či majitelé psů z útulku dobře zdokumentovali. Jejich podněty stále prošetřuje policie.

„Podle nás je v Bouchalce stále okolo 50 psů, ale například psa, který byl zdravý a venčený ještě v lednu, nechal útulek uspat a není již k adopci. Takových bude víc, snažíme se dát dle svých možností dohromady seznam psů, co by se tam měli vyskytovat. Mimo jiné stále neprobíhá veřejné venčení, pouze adopce,“ popisuje aktuální situaci Šimánková.

Znamená to, že psy v buštěhradském útulku už od února nevenčí vůbec nikdo. A i přes probíhající vyšetřování jim nikdo nepomáhá.

 
 
 
Už se zajímá i ministr

Věc řeší i Karel Havlíček, kterého kontaktovaly dobrovolnice. Projednal s nimi, co pro pejsky v tuto chvíli dělat, a pak obratem poslal informaci ministru zemědělství. Žádá lidi také o sdílení a upozorňování na problém.

Záznamy o psech z Bouchalky, které shromáždil kolektiv bývalých zaměstnanců a dobrovolníků.
„Pan ministr se o věc velice zajímá a projednával hned po schůzce, před odletem do USA, možnosti s ministrem zemědělství a výsledky se dozvíme hned po jeho návratu. Chce Bouchalku zavřít a má tak stejný cíl jako my,“ sdělila nám Šimánková.

V Kladně na Náměstí starosty Pavla proběhne od 15 hodin protest za záchranu zvířat a uzavření útulku. Organizátorka akce a aktivistka Erika Eliášová avizuje, že jí ani ostatním osud psů z Bouchalky není lhostejný. „Psi, kteří měli dostat druhou šanci na život, si zaslouží bezpečí, péči a důstojné zacházení,“ upozorňuje. „Bohužel s nimi majitelka Eugénie Sychrovská velmi dlouho krutě zacházela, nechala je hladovět nebo dokonce bezdůvodně utrácet. To vše dělala jen pro vidinu osobního finančního profitu,“ dodává Eliášová.

Související témata:
Česko Zprávy z domova Zvířata
včera v 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
včera v 11:16
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
před 2 hodinami
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
dnes v 07:24
Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
včera v 18:09
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
Jak vysoký důchod tě čeká? Zjisti to na pár kliknutí
včera v 11:16
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
Další funkce pro extremistu, který chce omezit potraty. Jan Gregor má radit zdravotním pojišťovnám
dnes v 07:24
Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
1
15. 12. 2025 12:27
Další skandál s pornografií v české politice? Podle bulvárních médií ji natáčela poradkyně Zdeňka Hřiba
Další skandál s pornografií v české politice? Podle bulvárních médií ji natáčela poradkyně Zdeňka Hřiba
před 2 hodinami
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
Proti psímu koncentráku se bude o víkendu demonstrovat. Na záchranu čeká kolem 50 psů
