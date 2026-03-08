Ve spisech FBI o největším případu obchodování s lidmi se objevují zmínky o iluzionistovi Davidu Copperfieldovi po opakovaně.
Jedna z nejznámějších Epsteinových obětí, Johanna Sjoberg, u soudu uvedla, že se účastnila večeře v domě Jeffreyho Epsteina, kde měl David Copperfield kouzelnické vystoupení, uvedl Los Angeles Magazine. Copperfield se jí zde údajně zeptal, jestli ví, že některé dívky Epstein platí za to, aby hledaly další. Tvrdí, že otázka se týkala toho, jak Epstein vyhledával oběti pro obchod s lidmi.
E-maily z roku 2007 také ukazují, že Copperfield byl jedním z Epsteinových „oblíbenců“ a že Epstein často dával „svým děvčatům“ jako dárky lístky na Copperfieldova vystoupení, včetně backstage pasů.
Přestože Copperfield přátelství s Epsteinem popírá, fotografie zveřejněná v roce 2025 ukazuje, jak pózuje v županu s Ghislaine Maxwell, Epsteinovou dlouhodobou spolupracovnicí a bývalou přítelkyní.
Sám Copperfield nebyl nikdy souzen za žádný zločin a jakékoliv nelegální aktivity ze své strany odmítá. I přesto však krátce po odhalení vazeb na Epsteina slavný kouzelník a iluzionista oznámil, že po více než 25 letech končí se svým působením v MGM Grand v Las Vegas. Údajně chystá „nový projekt“.
Spis o případu, kterému se přezdívá The Epstein files, čítá přes šest milionů stránek dokumentů, které se týkají aktivit Jeffreyho Epsteina. Je v něm zmíněna řada celebrit, světových lídrů i vědců, kteří se měli účastnit nelegálních aktivit, jako je dětská prostituce, výroba dětské pornografie, znásilnění, obchod s lidmi a další. Jedná se o největší případ organizovaného obchodu s lidmi v tomto tisíciletí.