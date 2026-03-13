Hlavní témata
Anna Sochorová
dnes 13. března 2026 v 12:03
Čas čtení 2:30

PŘEHLED: Jaké preventivní příspěvky nabízí zdravotní pojišťovny? Na terapie můžeš čerpat tisíce

Peníze z fondů prevence už dávno nejsou jen pro dárce* dárkyně krve. Tisíce korun ročně můžeš získat na sport, dentální hygienu nebo psychologa* psycholožku. Tady je přehledný průvodce, jak v letošním roce vytěžit ze své kartičky pojištěnce maximum.

Kartička zdravotní pojišťovny už dávno není jen „průkazka“, kterou si tě ověřuje doktor či doktorka. Je také pomyslnou vstupenkou k podpoře tvého zdraví a prevence. Příspěvky, které pojišťovny nabízejí, jdou do tisíců. Pohlídat si však musíš podmínky, pojišťovny pak zpravidla náklady na podporu tvého zdraví proplácí zpětně.

U mnoha benefitů je preventivní prohlídka podmínkou číslo jedna. Pokud jsi u praktika*praktičky nebyl*a více než dva roky, nejdříve se objednej k němu*ní, pak žádej o peníze. Nutné jsou také registrace do aplikací, což může kvůli ověření identity trvat několik dní.

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

VZP letos vyřizuje 90 procent žádostí přes aplikaci Moje VZP.

Duševní zdraví: V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 korun na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. Můžeš si příspěvek rozložit až na deset sezení.

Očkování: Můžeš využít až 3 000 korun na různé typy očkování.

Dentální hygiena: Na dentální hygienu máš až 500 korun.

Volný čas a rehabilitace: Až 1 000 dostaneš, pokud absolvuješ preventivní screeningová vyšetření. Příspěvek můžeš využít na masáže, plavání, fyzioterapie nebo třeba na saunu. Přehled další podpory najdeš tady.

2. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Tato pojišťovna nabízí čerpání různých příspěvků do výše 1 000 korun pro dospělého, 1 500 pro dítě. Existují však programy nad tento limit, jejichž součástí je právě péče o duševní zdraví, ale třeba i podpora při onkologické léčbě, těhotenství, celiakii a diabetu nebo při odvykání kouření. V tom případě je pak limit pro dospělého*dospělou stanoven na 8 500 korun. Žádosti pak přijímá do konce listopadu.

Duševní zdraví: V rámci programu pro zvýšení dostupnosti psychosociální podpory máš k dispozici až 6 000 korun na terapie.

Očkování: Máš nárok na příspěvek na různá očkování až za 1 000 korun.

Dentální hygiena: Můžeš využít až 500 korun. Čerpání příspěvku je podmíněno absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře v uplynulých 24 měsících.

Volný čas: Máš také až 700 korun na pravidelné pohybové aktivity. Podmínkou je, že za ni musíš sám*sama zaplatit alespoň 1 500 korun. Kompletní přehled toho, na co máš nárok, najdeš v interaktivním panelu na webu pojišťovny.

dentální hygiena
Zdroj: Freepik / wavebreakmedia_micro/ volně k užití

3. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

Odměny za péči o zdraví připisuje tato pojišťovna všem, kteří se přihlásí do bonusového programu VITAKARTA a podrobná pravidla jsou zjistitelná právě tam. Mimo tento systém poskytuje pouze základní kupony na očkování a pro prevenci rakoviny kůže, dutiny ústní a infarktu.

Duševní zdraví: V rámci kreditového programu.

Očkování: Čerpat můžeš až 1 000 korun na očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Dentální hygiena: V rámci kreditového programu.

Volný čas: Opět jenom, když využíváš kreditový program. Pokud spadáš pod tuto pojišťovnu, víc o bonusech najdeš zde.

4. Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)

Můžeš čerpat maximálně tři různé příspěvky.

Duševní zdraví: Pouze terapeutická online platforma Mindwell.

Očkování: Až 1 000 korun na očkování, která si hradíš sám*sama.

Dentální hygiena: I tady na tebe čeká 500 korun.

Volný čas: Čerpat můžeš až 1 400 korun na podporu pohybu. V rámci příspěvku je 700 korun na sporty a 700 korun na plavání. Víc o podpůrném programu najdeš na webu.

5. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZPMVČR)

Tato pojišťovna tě odmění za to, že se o sebe staráš.

Duševní zdraví: Čerpat můžeš až 5 000 korun na sezení u psychoterapeuta*psychoterapeutky.

Očkování: Na očkování tu získáš až 2 000 korun.

Dentální hygiena: Za preventivní prohlídku si odneseš až 500 korun na prevenci zubních onemocnění.

Volný čas: Vyrazit můžeš i na edukační pobyt za až dva tisíce korun, na sport ti přispějí 500 korunami.

Na co si dát pozor

Hlídej si stáří účtenek. Většina pojišťoven chce doklad starý maximálně tři měsíce. Nečekej s podáním na konec roku. I když rok končí v prosinci, papírové žádosti musíš často odevzdat už do konce listopadu. Online (v aplikaci) je čas obvykle do 31. 12. 2026.

