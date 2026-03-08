Hlavní témata
TASR/refresher.sk
dnes 8. března 2026 v 12:08
Čas čtení 1:14

VIDEO: Donald Trump obvinil Írán z útoku na dívčí školu. Při tragédii mělo zahynout více než 150 lidí

Spojené státy účast na incidentu popírají.

Prezident Donald Trump v sobotu obvinil Írán z útoku na dívčí školu ve městě Mínáb v provincii Hormozgán na jihu země. Informují o tom zprávy agentury AFP.

„Myslíme si, že to udělal Írán. Protože, jak víte, jejich munice je velmi nepřesná. Nemají absolutně žádnou přesnost,“ řekl prezident USA novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One.

Podle íránských úřadů minulou sobotu zasáhl útok základní školu pro dívky, přičemž zemřelo více než 150 lidí, převážně studentek.

Izrael a Spojené státy se k údajnému útoku nepřihlásily. Američtí představitelé uvádějí, že vyšetřování stále probíhá, zatímco Írán obvinil z útoku Washington.

Irán vlajka irán Izrael znova útočí na Irán irán, vojna
Zobrazit galerii
(6)

Samotný útok a počet obětí však doposud nezávislé zdroje nepotvrdily. Agentura AFP uvádí, že neměla přístup na místo, aby mohla incident ověřit, a nepodařilo se jí ani získat nezávislé potvrzení o počtu obětí.

Íránské Revoluční gardy v pátek vyhlásily, že na americkou leteckou základnu Zafra ve Spojených arabských emirátech (SAE) zaútočily proto, že podle nich byl právě odtamtud řízen útok na dívčí školu v Íránu.

Ani Izrael, ani Spojené státy se k údajnému útoku na školu nepřihlásily

„Letecká základna Zafra, která patří americkým teroristům v regionu, byla napadena pomocí dronů a naváděných raket,“ uvedly Revoluční gardy ve vyhlášení odvysílaném ve státní televizi.

Ani Izrael, ani Spojené státy se k údajnému útoku na školu nepřihlásily. Pentagon potvrdil, že incident vyšetřuje, zatímco ministr zahraničních věcí Marco Rubio uvedl, že USA „by školu úmyslně nenapadly“.

Deník The New York Times (NYT) však ve čtvrtek informoval, že prohlášení amerických ozbrojených sil o útoku na námořní cíle v blízkosti Hormuzského průlivu, kde se nachází základna Revolučních gard, „naznačují, že útok (na školu) s největší pravděpodobností vykonaly ony“. Analýza příspěvků na sociálních sítích z času útoku, stejně jako fotografií a videí od svědků, naznačuje, že škola byla zasažena ve stejnou dobu jako námořní základny gard, napsal NYT.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

Domů
Sdílet
Diskuse