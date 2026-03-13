Největší tuzemská banka chystá na nadcházející víkend plánovanou technickou odstávku, která na několik hodin vyřadí z provozu mobilní i internetové bankovnictví a také celou síť bankomatů.
Kdy k odstávce dojde?
Omezení je naplánováno na noc z pátku 13. března na sobotu 14. března. Podle vyjádření banky začne údržba přesně o půlnoci a skončit by měla v sobotu v 5 hodin ráno.
Co nebude fungovat?
Během této pětihodinové pauzy se klienti musí obejít bez většiny standardních služeb. Nepůjde se přihlásit do internetového bankovnictví, odesílat platby ani měnit limity na kartách.
Protože internetové nákupy vyžadují potvrzení v aplikaci George, nebudou tyto transakce v době odstávky proveditelné. Bankomaty i vkladomaty České spořitelny budou kompletně vypnuté. Nebude tedy možné vybírat ani vkládat hotovost.
„Pokud potřebujete poslat peníze, zkontrolovat zůstatky nebo nakoupit na internetu, udělejte to prosím nejpozději v pátek do 23:59,“ doporučuje banka svým klientům*klientkám v oficiálním oznámení.
Co odstávka neovlivní?
I přes rozsáhlá omezení existují služby, které zůstanou dostupné. Pokud vyrazíš v noci na nákup nebo do restaurace, tvoje karta u platebních terminálů bude normálně fungovat. Kdybys nutně potřeboval*a hotovost, můžeš využít přístroj jiné banky. Je však nutné počítat s tím, že ti za takový výběr může být účtován poplatek dle tvého sazebníku.