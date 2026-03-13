Hlavní témata
Anna Sochorová
dnes 13. března 2026 v 7:24
Čas čtení 0:48

Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz

Česká spořitelna plánuje velkou odstávku. George i bankomaty budou o víkendu dočasně mimo provoz
Zdroj: Pixabay / volně k užití

Největší tuzemská banka chystá na nadcházející víkend plánovanou technickou odstávku, která na několik hodin vyřadí z provozu mobilní i internetové bankovnictví a také celou síť bankomatů.

Kdy k odstávce dojde?

Omezení je naplánováno na noc z pátku 13. března na sobotu 14. března. Podle vyjádření banky začne údržba přesně o půlnoci a skončit by měla v sobotu v 5 hodin ráno.

Co nebude fungovat? 

Během této pětihodinové pauzy se klienti musí obejít bez většiny standardních služeb. Nepůjde se přihlásit do internetového bankovnictví, odesílat platby ani měnit limity na kartách.

Protože internetové nákupy vyžadují potvrzení v aplikaci George, nebudou tyto transakce v době odstávky proveditelné. Bankomaty i vkladomaty České spořitelny budou kompletně vypnuté. Nebude tedy možné vybírat ani vkládat hotovost.

„Pokud potřebujete poslat peníze, zkontrolovat zůstatky nebo nakoupit na internetu, udělejte to prosím nejpozději v pátek do 23:59,“ doporučuje banka svým klientům*klientkám v oficiálním oznámení.

Co odstávka neovlivní?

I přes rozsáhlá omezení existují služby, které zůstanou dostupné. Pokud vyrazíš v noci na nákup nebo do restaurace, tvoje karta u platebních terminálů bude normálně fungovat. Kdybys nutně potřeboval*a hotovost, můžeš využít přístroj jiné banky. Je však nutné počítat s tím, že ti za takový výběr může být účtován poplatek dle tvého sazebníku.

V případě nouze (například při ztrátě karty) bude k dispozici informační linka na čísle 277 207 207, která však bude v tomto čase sloužit výhradně k blokaci karet nebo Bankovní IDentity.
Související témata:
Česko Česko Finance
