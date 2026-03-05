Do průzkumu HealthCare Institut o nemocnicích s nejlepší péčí za uplynulý rok se zapojilo 148 nemocnic s akutními lůžky z celého Česka.
Hodnocení se zaměřovalo na finanční stabilitu nemocnic, bezpečnost a spokojenost pacientů i zaměstnanců. Do průzkumu se letos zapojilo téměř 118 tisíc respondentů a proběhl od 1. února do 31. srpna roku 2025. Mezi ně patřili pacienti, pacientky, ale i zaměstnanci nemocnic nebo jejich vedení.
Na ambulance se čeká kratší dobu
Zpráva ještě před hodnocením upozorňuje na jeden pozitivní trend českého zdravotnictví. Oproti minulému roku došlo k výraznému zlepšení hodnocení čekací doby před vstupem do ambulance. Celkem 76 procent ambulantních pacientů ohodnotilo tuto otázku známkou jedna, tedy maximálně spokojen*a. Loni to bylo jen 58 procent lidí.
Z výzkumu nicméně vyplynulo mnohem více zajímavých údajů. Organizace HealthCare Institut nemocnice seřadila do celé řady žebříčků, rozdělila je podle hodnocení pacientstva, zaměstnanců i podle kritérií jako celková spokojenost nebo finanční stabilita. My jsme z nich vybrali ty, které považujeme za nejzásadnější.
Na základě čeho hodnotili Češi a Češky?
Oproti minulému roku došlo k výraznému zlepšení čekací doby před vstupem do ambulance. 76 procent ambulantních pacientů*pacientek ohodnotilo čekací dobu známkou 1.
S přístupem lékařů bylo spokojeno 84 procent ambulantních pacientů*pacientek.
Důležitým faktorem byla samozřejmě i kvalita jídla. Maximálně spokojeno bylo 67 procent pacientů a pacientek.
Které nemocnice dopadly nejlépe?
V hodnocení 54 tisíc pacientů z celého Česka v jednotlivých kategoriích bodovaly tyto instituce:
Fakultní nemocnice:
FN Brno (spokojenost hospitalizovaných a ambulantních pacientů*pacientek)
FN Královské Vinohrady (bezpečnost a spokojenost zaměstnanců*zaměstnankyň)
Městské nemocnice:
Rokycanská nemocnice (spokojenost hospitalizovaných pacientů*pacientek)
Karvinská hornická nemocnice (spokojenost ambulantních pacientů*pacientek)
Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí (bezpečnost a spokojenost zaměstnanců*zaměstnankyň)
Specializované ústavy:
Neuron Medical s.r.o., Centrum kardiovaskulární péče (spokojenost hospitalizovaných a ambulantních pacientů*pacientek)
Revmatologický ústav (bezpečnost a spokojenost zaměstnanců*zaměstnankyň)