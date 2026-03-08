Země Perského zálivu v neděli informovaly o raketových a dronových útocích z Íránu.
Saudská Arábie, Katar a Kuvajt hlásily v neděli nové útoky. Den předtím byly slyšet hlasité výbuchy v Dubaji ve Spojených arabských emirátech (SAE) i v Bahrajnu v metropoli Manama.
Kuvajtská národní ropná společnost oznámila „preventivní“ snížení těžby ropy poté, co armáda v neděli uvedla, že reagovala „na vlnu nepřátelských dronů, které pronikly do vzdušného prostoru země“. Palivové nádrže na mezinárodním letišti v Kuvajtu byly terčem náletu dronů, který armáda označila za „přímý útok na životně důležitou infrastrukturu“.
V samostatném prohlášení se uvádí, že některá civilní zařízení utrpěla materiální škody v důsledku padajících úlomků zachycených střel a raket.
Sídlo kuvajtského Úřadu veřejného sociálního zabezpečení hoří po útoku íránských dronů. Íránské drony zasáhly také palivové nádrže na Mezinárodním letišti v Kuvajtu, které je klíčovým logistickým uzlem pro vojenské operace, informuje Nexta.
Katar byl terčem 10 balistických raket
Katarské ministerstvo obrany v neděli oznámilo, že země byla den předtím terčem 10 balistických raket a dvou řízených střel vypálených z Íránu, ale většina z nich byla zachycena a nezpůsobila žádné oběti.
Saudské ministerstvo obrany informovalo o zachycení a zničení 15 dronů ve vzdušném prostoru království, včetně pokusu o útok na diplomatickou čtvrť v hlavním městě Rijád.
Prezident SAE Muhammad bin Zájid Ál Nahján ve vzácném televizním projevu prohlásil, že emiráty se nacházejí v „období války“, ale zdůraznil, že „z něho vyjdou silnější“.
Íránský prezident se v sobotu krajinám Perského zálivu omluvil za útoky
Dubajské úřady v sobotu oznámily, že pákistánského občana zabily úlomky zachycené rakety.
K agresi došlo přesto, že íránský prezident Masúd Pezeškiján se v sobotu zemím Perského zálivu omluvil za útoky, ke kterým došlo během války islámské republiky s Izraelem a Spojenými státy. „Omlouvám se... sousedním zemím, které byly napadeny Íránem. ... Na sousední země nebudou podniknuty žádné další útoky a nebudou odpáleny žádné rakety, pokud útok na Írán nebude pocházet z těchto zemí,“ prohlásil.
O několik hodin později však nejvyšší představitel íránské justice Gholám Hosejn Mohsení Ežeí prohlásil, že Írán bude nadále útočit na sousední země, které napomáhají nepřátelským státům v agresi proti němu.