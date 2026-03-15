Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR/refresher.sk
dnes 15. března 2026 v 8:47
Čas čtení 0:57

Podle Trumpa je íránský nejvyšší vůdce Modžtabá Chameneí pravděpodobně už mrtvý

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

„Nevím, jestli vůbec žije. Nikdo zatím nebyl schopen ho ukázat“ podotkl Trump.

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je nový íránský nejvyšší duchovní vůdce, ajatolláh Modžtabá Chameneí, už pravděpodobně mrtvý. Trump to řekl v noci na neděli v rozhovoru pro americkou stanici NBC News.

„Nevím, jestli vůbec žije. Nikdo zatím nebyl schopen ho ukázat...,“ podotkl Trump. „Slyšel jsem, že nežije, a pokud žije, měl by pro svou zemi udělat něco velmi moudrého, a to je kapitulace... Někteří si myslí, že žije, ale je velmi těžce zraněný,“ dodal prezident USA. Jeho vyjádření přišla jen krátce poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth na pátečním brífinku v Pentagonu prohlásil, že Modžtabá Chameneí je po zraněních, která utrpěl při americko-izraelských útocích na Írán, „zmrzačený“.

Jmenovali ho po smrti otce

Modžtabá Chameneí byl za nového nejvyššího íránského duchovního vůdce jmenován 8. března. Shromáždění znalců ho zvolilo více než týden poté, co jeho otec a předchůdce Alí Chameneí zemřel v první den americko-izraelských útoků na Írán 28. února.

Nový íránský ajatolláh vydal ve čtvrtek své první prohlášení, osobně se však na veřejnosti neobjevil a ani ho sám nepřečetl, připomíná britská stanice Sky News.

 

Trump zároveň v rozhovoru pro NBC potvrdil, že Írán si sice chce sednout k jednacímu stolu, administrativa USA však trvá na „velmi důrazných“ podmínkách. „Írán chce uzavřít dohodu a já ji nechci, protože podmínky ještě nejsou dostatečně dobré,“ uvedl Trump, aniž by poskytl podrobnosti o podmínkách ze strany USA. Potvrdil však, že klíčovým požadavkem je úplné zřeknutí se všech jaderných ambicí ze strany Íránu.

Modjtaba Chameneí
Modjtaba Chameneí Zdroj: TASR/AP
7. března 2026 v 16:54 Čas čtení 0:33 Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova Napětí na Kypru roste: Turecko uvažuje o nasazení F-16 na ochranu severní části ostrova
10. března 2026 v 11:19 Čas čtení 0:33 U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let U sousedů zadrželi muže hledaného Interpolem. Spravedlnosti unikal 20 let
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít aktivní členství Refresher Club.
Členství
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí
Více
Domů
Sdílet
Diskuse