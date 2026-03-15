Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je nový íránský nejvyšší duchovní vůdce, ajatolláh Modžtabá Chameneí, už pravděpodobně mrtvý. Trump to řekl v noci na neděli v rozhovoru pro americkou stanici NBC News.
„Nevím, jestli vůbec žije. Nikdo zatím nebyl schopen ho ukázat...,“ podotkl Trump. „Slyšel jsem, že nežije, a pokud žije, měl by pro svou zemi udělat něco velmi moudrého, a to je kapitulace... Někteří si myslí, že žije, ale je velmi těžce zraněný,“ dodal prezident USA. Jeho vyjádření přišla jen krátce poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth na pátečním brífinku v Pentagonu prohlásil, že Modžtabá Chameneí je po zraněních, která utrpěl při americko-izraelských útocích na Írán, „zmrzačený“.
Jmenovali ho po smrti otce
Modžtabá Chameneí byl za nového nejvyššího íránského duchovního vůdce jmenován 8. března. Shromáždění znalců ho zvolilo více než týden poté, co jeho otec a předchůdce Alí Chameneí zemřel v první den americko-izraelských útoků na Írán 28. února.
Nový íránský ajatolláh vydal ve čtvrtek své první prohlášení, osobně se však na veřejnosti neobjevil a ani ho sám nepřečetl, připomíná britská stanice Sky News.
Trump zároveň v rozhovoru pro NBC potvrdil, že Írán si sice chce sednout k jednacímu stolu, administrativa USA však trvá na „velmi důrazných“ podmínkách. „Írán chce uzavřít dohodu a já ji nechci, protože podmínky ještě nejsou dostatečně dobré,“ uvedl Trump, aniž by poskytl podrobnosti o podmínkách ze strany USA. Potvrdil však, že klíčovým požadavkem je úplné zřeknutí se všech jaderných ambicí ze strany Íránu.