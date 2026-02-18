Výjimku dostanou pouze nejmenší podnikatelé v rámci EET OFF.
Zavedení EET 2.0 představila na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Systém evidence tržeb by měl stát spustit už v příštím roce. Týkat by se měl obchodníků, restauratérů či řemeslníků. Ministryně dle České televize uvedla, že podle konzervativního odhadu resortu financí přinese nová evidence do státní kasy ročně 14 až 15 miliard korun.
Výjimku dostanou pouze ti nejmenší živnostníci. EET 2.0 nebude povinná pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do milionu korun či platí měsíční daň 1500 korun a odvody. „Poctiví podnikatelé na EET 2.0 jedině vydělají,“ slíbila podle Seznam Zpráv Schillerová.
Nová evidence by měla být kompatibilní s EET 1. Největší novinkou bude především to, že obchodníci už nebudou mít povinnost vydávat papírovou účtenku. Nový systém resort financí plánuje spustit od roku 2027, nyní budou probíhat vnitřní a vnější připomínková řízení. Vláda by předlohu měla schválit v první polovině letošního roku.
Alena Schillerová v nových materiálech počítá i se změnami ohledně spropitného. To by v gastronomii mělo být osvobozeno od daně i pojistného, a to do výše sedmi procent měsíčních tržeb celé restaurace. Pro všechny zaměstnance dohromady, nikoli pro každého číšníka či každou servírku. Spropitné se tak posune ze šedé zóny a bude považováno za oficiální příjem. „Otevře to těmto zaměstnancům cestu k hypotékám a k bankovní bonitě, kterou dnes nemají.“ Týkat se ale nebude provozovatelů fungujících v režimu OSVČ, nebo samotných podniků fungující jako právnická osoba.
Další novinky
„Budou se evidovat platby realizované při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně,“ uvedla podle serveru iDnes Schillerová. „To znamená všechny hotovostní platby, všechny platby hrazené platební kartou, QR kódy a další úhrady probíhající přímo na místě plnění,“ doplnila.
Ministryně financí se nyní chystá představit i další změny. Na tiskové konferenci ve středu 18. února například oznámila, že plánuje znovu zavést školkovné a daňové úlevy pro pracující studenty a zrušit omezení pro zaměstnanecké benefity. Vláda navíc připravuje snížení DPH z 21 na 12 procent u nealkoholických nápojů konzumovaných na místě v gastronomických podnicích.