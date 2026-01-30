Hlavní témata
TASR Ondřej Mrázek
dnes 30. ledna 2026 v 7:16
Čas čtení 0:58

Nový šéf ICE v Minnesotě oznámil změny. Slíbil tresty pro ty, kteří pochybili

Prezident Donald Trump uznal nutnost provést změny v imigračních operacích po zabití dvou amerických občanů federálními agenty v Minneapolis. Ve čtvrtek to uvedl Tom Homan, člen Trumpovy administrativy odpovědný za bezpečnost hranic.

Zároveň slíbil potrestat imigrační úředníky, kteří se dopustili pochybení. TASR to uvádí podle agentur Reuters, AFP a AP.

„Společně s prezidentem Trumpem a dalšími členy administrativy jsme si uvědomili, že je třeba provést určité změny. Právě proto jsem tady,“ řekl Homan na tiskové konferenci v Minneapolis.

29. ledna 2026 v 16:00 Čas čtení 6:06 Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. ledna 2026 v 17:31 Čas čtení 0:45 Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
29. ledna 2026 v 13:31 Čas čtení 1:51 Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou Filip Turek může představovat bezpečnostní riziko. Důvodem jsou styky s ruskou zpravodajkou

Trump vyslal svého zástupce Homana do Minnesoty v pondělí poté, co tam federální imigrační agenti zastřelili druhého amerického občana. „Nechci, aby umírali lidé. Ať už jsou to naši úředníci, členové místní komunity nebo cíle našich operací,“ řekl Homan. Převzal velení nad raziemi od úředníka Celní a hraniční ochrany (CBP) Grega Bovina, který byl terčem ostré kritiky za agresivní postup federálních agentů.

Kdo je Tom Homan?

Celým jménem Thomas Homan není žádným nováčkem v oblasti tvrdého vymáhání imigračních zákonů. Zatvrzelý „Border Czar“ je miláčkem Donalda Trumpa, který v úřadu stál už za Baracka Obamy. Jeho největším „přínosem“ je idea tzv. rodinné separace, kdy se USA snaží odradit případné nelegální migranty tak, že těm chyceným odebírá děti a rozděluje rodiny. Homan rovněž ustál obvinění z přijímání úplatků. Poté, co se Trump stal prezidentem, Ministerstvo spravedlnosti jeho případ smetlo ze stolu.

Trumpův zástupce uvedl, že vláda chce snížit počet federálních agentů v Minnesotě. Podle něj to vyžaduje lepší spolupráci s místními úřady. Homan zdůraznil, že agenti Imigrační a celní policie (ICE) budou postupovat systematičtěji a zdrží se rozsáhlých razií.

Podle něj operace v Minneapolis ještě neskončila. „Vůbec se nevzdáváme naší mise. Budeme ji jen provádět rozumněji,“ vysvětlil.

Thomas Homan
Thomas Homan Zdroj: Wikimedia Commons / volně k užití
