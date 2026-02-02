Liam Conejo Ramos a jeho otec byli propuštěni z vazby Imigračního a celního úřadu (ICE) poté, co soud nařídil jejich propuštění.
Kongresman Joaquin Castro, demokrat z Texasu, v neděli na sociálních sítích zveřejnil, že vyzvedl Liama a jeho otce a odvezl je zpět do Minnesoty. Tricia McLaughlin, náměstkyně ministra pro vnitřní bezpečnost, podle CBS potvrdila, že oba byli v neděli propuštěni z vazby ICE.
Americký okresní soudce Fred Biery v sobotu nařídil vládním úředníkům, aby „co nejdříve“ propustili Adriana Alexandra Coneja Ramose a jeho syna Liama, kteří byli začátkem tohoto měsíce zadrženi americkou imigrační a celní policií v Minnesotě. Svobody se oba dočkali den po vydání tohoto nařízení.
Pětiletého předškoláka Liama Ramose zrovna otec dovezl ze školy, stáli na příjezdové cestě k domu, když je zadrželi federální imigrační agenti ICE. Zástupci Liama a jeho otce uvedli, že rodina pochází z Ekvádoru a že do USA vstoupili v roce 2024 v rámci dnes již neplatného systému z éry prezidenta Bidena, který umožňoval žadatelům o azyl pomocí telefonní aplikace domluvit si schůzku k vyřízení žádosti na oficiálním hraničním přechodu.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS), které dohlíží na ICE, však uvedlo, že nemá žádné záznamy o tom, že by rodina používala tuto aplikaci, dříve známou jako CBP One. Agentura označila Liamova otce za nelegálního přistěhovalce a obvinila ho, že se pokusil uprchnout před příslušníky ICE, když ho 20. ledna chtěli zatknout. Také, že opustil Liama v autě. Od svého zadržení byli Liam a jeho otec drženi v detenčním centru ICE v Dilley, zařízení v Texasu určeném k ubytování imigrantských rodin s nezletilými dětmi, které byly obviněny z porušení federálního imigračního zákona.
Stát názor nezměnil
Ačkoliv příběh malého Liama a jeho otce doslova zaplavil média a sociální sítě, nezdá se, že by pomohl k nějaké větší změně v působení tohoto úřadu. „Fakta v tomto případě se nezměnila. ICE se nezaměřila na žádné dítě, ani žádné nezatkla,“ uvedla ve svém prohlášení Tricia McLaughlin, náměstkyně ministra pro vnitřní bezpečnost. „Trumpova administrativa je odhodlána obnovit v našem imigračním systému vládu zákona a zdravý rozum a bude i nadále bojovat za zatýkání, zadržování a vyhošťování cizinců, kteří nemají právo pobývat v této zemi,“ dodala.