Hlavní témata
Aktuální témata
Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
PŘEJÍT NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
TASR
dnes 5. února 2026 v 14:16
Čas čtení 1:14

Ruský stand-up komik dostal za vtipy téměř šest let vězení. Kritizoval válku, označili ho za teroristu

Diskutovat
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ostanina po jeho zadržení v Bělorusku na žádost Ruska zařadili v roce 2025 na ruský seznam teroristů a extremistů.

Soud v Moskvě ve středu uznal stand-upového komika Arťoma Ostanina vinným z podněcování nenávisti a urážky náboženských citů a odsoudil ho na téměř šest let vězení. Podnětem pro stíhání byl Ostaninův vtip o válečném veteránovi, který přišel o nohy. Jak informovala agentura AFP, jde o nejnovější z případů stíhání lidí, kteří kritizují válku rozpoutanou Ruskem proti Ukrajině.

5. února 2026 v 10:15 Čas čtení 0:46 Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila Jak to bude s přechylováním ženských jmen na olympiádě? Pravidla se změnila

Stal se terčem ostré kritiky

AFP doplnila, že Ostanin loni na pódiu vyprávěl příběh o tom, jak v metru potkal žebrající beznohé lidi, kteří se vydávali za válečné veterány. Klip z vtipu byl zveřejněn online a stal se terčem ostré kritiky prokremelských celebrit i provládních médií, které žádaly potrestání komika za urážku ruských vojáků zraněných ve válce na Ukrajině.

Ostanin před soudem popřel, že by se jeho vtip vztahoval na veterány „speciální vojenské operace“, což je slovní spojení používané v Rusku pro označení války na Ukrajině. Vyšetřovatelé však jeho výrok označili za útok proti osobám se zdravotním postižením a konkrétně za urážku válečných invalidů a veteránů války na Ukrajině.

Vtipy o Ježíšovi

Urážky náboženských citů se Ostanin podle soudu dopustil
vtipem o Ježíšovi, který přečetl ještě v listopadu 2022 na sólovém vystoupení v klubu Stand Up Brothers. Do spisu se dostala věta z komikova údajného imaginárního rozhovoru s Ježíšem: „Přinesl jsem lidem informace, a víte, co udělali? No, ukřižovali mě.“

Komik se před soudem omluvil všem, kteří se jeho vtipy o náboženství cítili být uraženi. Poškozené v tomto případě však označil za „profesionální žalobce“.
Ve své závěrečné řeči před soudem Ostanin prohlásil: „Doufám, že se nikdo nikdy neocitne ve stejné situaci brutálního zneužití práva jako já.“

5. února 2026 v 10:48 Čas čtení 3:23 Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem

Ostanina po jeho zadržení v Bělorusku na žádost Ruska zařadili v roce 2025 na ruský seznam teroristů a extremistů. Tento postup se v Rusku běžně používá k potlačení disentu a útokům na oponenty.

Rusko od začátku ofenzívy na Ukrajině ve februáři 2022 zintenzivnilo kampaň na umlčování kritiků politiky Kremlu.

Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Zdroj: Sergey Guneev, Sputnik, Kremlin Pool/AP/TASR
Upozornit na chybu - pokud spatřuješ v článku nedostatek nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Uložit Uložené
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Nepodařilo se uložit změny. Zkus se nově přihlásit a zopakovat akci.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dej vědět, co si o tom myslíš

Pokud chceš diskutovat, vytvoř si
bezplatný účet nebo se přihlas
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentářů
Seřadit od
nejoblíbenějších
nejnovějších
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a přidat komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit komentář.
Přihlásit se
Zrušit
Abys mohl přidat komentář, musíš mít předplacené REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Komentář, který si přidal, vidíš zatím jen ty. Pro zobrazení komentářů ostatním uživatelům je třeba ověřit tvůj účet.
Ověřit účet
Zrušit
Opravdu chceš odstranit svůj komentář?
Odstranit
Zrušit
Opravdu chceš zablokovat tento komentář?
Zablokovat
Zrušit
Opravdu chceš odblokovat tento komentář?
Odblokovat
Zrušit
Opravdu chceš nahlásit tento komentář?
Nahlásit
Zrušit
Děkujeme, komentář byl nahlášen.
OK
OK
Související témata:
Zahraničí Rusko
Nejčtenější
4 hodiny
24 hodin
7 dní
před 3 hodinami
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
5
včera v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
dnes v 11:47
Ženský hokej na olympiádě začíná už dnes. Kde můžeš sledovat zápas Česko vs. USA?
Ženský hokej na olympiádě začíná už dnes. Kde můžeš sledovat zápas Česko vs. USA?
včera v 18:28
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
včera v 13:03
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
5
včera v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
včera v 13:03
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
„Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
1
včera v 11:10
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
Trump se chce od Epsteinových spisů „posunout dál“. Jeho jméno v nich zaznívá přitom velmi často
včera v 18:28
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
před 3 hodinami
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
20
29. 1. 2026 17:31
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
Česko láme rekordy. Petici podporující prezidenta Pavla podepsalo skoro půl milionu lidí
1. 2. 2026 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
1
1. 2. 2026 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
5
včera v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
3
30. 1. 2026 17:16
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Bláboly Macinky nekončí. Otce Rychetského obvinil ze spolupráce s gestapem, matku pak z psaní rozsudků smrti pro Gottwalda
Lifestyle news
Jak hluboko nás umí zasáhnout online nenávist? Domi Alagia vystupuje v dokumentu o kyberšikaně od České televize
před 3 hodinami
KPop Demon Hunters bude mít vlastní LEGO figurky
dnes v 13:46
Na festivalu Metronome Prague vystoupí i Tom Odell nebo Lykke Li. Takhle vypadá finální line-up
dnes v 12:40
VIDEO: Zendaya a Pattinson jako snoubenci. V traileru k horké novince řeší drama před svatbou
dnes v 07:42
Brankářka Bára Votíková přestupuje do Arsenalu. Anglický klub si ji vypůjčí od Slavie
včera v 15:22
Forbes zveřejnil 30 pod 30 pro rok 2026. Najdeš tam tyto tváře
včera v 13:37
BTS se vrací! Netflix živě odvysílá jejich první koncert a představí dokument
včera v 12:36
Proč si lidé v Číně lepí na ledničky Draca Malfoye? Může za to čínský horoskop
včera v 11:09
Česko a epidemie úzkosti. Proč se naše duševní zdraví propadlo na dno a kdo za to platí nejvíc?
včera v 09:49
Zahraničí Všechno
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
dnes v 10:48
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
Řada známých osobností dlouhodobě tvrdí, že s Jeffreym Epsteinem neměla žádný kontakt. Nově zveřejněná sada dokumentů naznačuje, že to není tak úplně pravda.
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
před hodinou
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
včera v 18:28
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
1
1. 2. 2026 13:32
„Oběť pro Babu Jagu.“ Ruští vojáci pověsili svého příslušníka za strom, natočili to na video
Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady
včera v 09:48
Gang útočících dětí řádí blízko hranic s Českem. Policie si s ním neví rady
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
před 2 dny
Epsteinova aféra mohla být operací ruské KGB, uvedl polský premiér
Ekonomika Všechno
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
5
včera v 07:12
Konec levných nákupů z Číny bez limitu. Za Temu či Shein si připlatíš
20. 9. 2025 7:16
Jestli jsi OSVČ, tak si připrav peněženku. Podnikání se od příštího roku prodraží
3. 12. 2025 7:13
Kolik utratí průměrný Čech*Češka o Vánocích?
Politika Všechno
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
před 3 hodinami
Ministr zahraničí Macinka chtěl jednat s odpůrci potratů v USA. Bude to mít dopady na českou politiku?
1. 2. 2026 14:45
Na demonstraci v Praze přišlo přes 80 tisíc lidí. Účastníci a účastnice nám řekli, proč přišli prezidenta podpořit
31. 1. 2026 15:19
Zeman přijal Turka s Macinkou v Lánech. Přivezli mu churros z KFC, mluvili o prioritách vlády a rozpočtu
Zahraničí Všechno
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
dnes v 10:48
Tvrdili, že s ním neměli nic společného. Nové dokumenty odhalily, kdo lhal o stycích s Epsteinem
před hodinou
Rusko a USA se blíží zásadní dohodě o počtu jaderných zbraní
včera v 18:28
Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč

Nejnovější

Zpravodajství
Lifestyle
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
před 3 dny
Vyprázdnil ulice a rozdělil společnost. Jak úřad ICE selhal v ochraně Ameriky?
Tři písmena, která v USA dokážou vyprázdnit byt či dům během pár minut. Jak se z imigračního úřadu stal jeden z nejnenáviděnějších symbolů amerického státu?
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
1
30. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Politika ubližování aneb jak špatně musí být, abychom se všichni probudili?
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
29. 1. 2026 16:00
Shrnujeme dění v Íránu: „Lidé byli utopeni v krvi, venezuelský scénář bych nevylučoval,“ říká expert
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
2
28. 1. 2026 18:00
KOMENTÁŘ: Macinkovy screeny? Ministr zahraničí jakoby neznal svoje místo. Rádi mu ho připomeneme
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
28. 1. 2026 16:00
KOMENTÁŘ: Trumpovo gestapo? ICE zabíjí lidi na ulici a nabírá tisíce nových agentů, rekrutační slogany lákají extremisty
Více
Domů
Sdílet
Diskuse