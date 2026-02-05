Ostanina po jeho zadržení v Bělorusku na žádost Ruska zařadili v roce 2025 na ruský seznam teroristů a extremistů.
Soud v Moskvě ve středu uznal stand-upového komika Arťoma Ostanina vinným z podněcování nenávisti a urážky náboženských citů a odsoudil ho na téměř šest let vězení. Podnětem pro stíhání byl Ostaninův vtip o válečném veteránovi, který přišel o nohy. Jak informovala agentura AFP, jde o nejnovější z případů stíhání lidí, kteří kritizují válku rozpoutanou Ruskem proti Ukrajině.
Stal se terčem ostré kritiky
AFP doplnila, že Ostanin loni na pódiu vyprávěl příběh o tom, jak v metru potkal žebrající beznohé lidi, kteří se vydávali za válečné veterány. Klip z vtipu byl zveřejněn online a stal se terčem ostré kritiky prokremelských celebrit i provládních médií, které žádaly potrestání komika za urážku ruských vojáků zraněných ve válce na Ukrajině.
Ostanin před soudem popřel, že by se jeho vtip vztahoval na veterány „speciální vojenské operace“, což je slovní spojení používané v Rusku pro označení války na Ukrajině. Vyšetřovatelé však jeho výrok označili za útok proti osobám se zdravotním postižením a konkrétně za urážku válečných invalidů a veteránů války na Ukrajině.
Vtipy o Ježíšovi
Urážky náboženských citů se Ostanin podle soudu dopustil
vtipem o Ježíšovi, který přečetl ještě v listopadu 2022 na sólovém vystoupení v klubu Stand Up Brothers. Do spisu se dostala věta z komikova údajného imaginárního rozhovoru s Ježíšem: „Přinesl jsem lidem informace, a víte, co udělali? No, ukřižovali mě.“
Komik se před soudem omluvil všem, kteří se jeho vtipy o náboženství cítili být uraženi. Poškozené v tomto případě však označil za „profesionální žalobce“.
Ve své závěrečné řeči před soudem Ostanin prohlásil: „Doufám, že se nikdo nikdy neocitne ve stejné situaci brutálního zneužití práva jako já.“
Ostanina po jeho zadržení v Bělorusku na žádost Ruska zařadili v roce 2025 na ruský seznam teroristů a extremistů. Tento postup se v Rusku běžně používá k potlačení disentu a útokům na oponenty.
Rusko od začátku ofenzívy na Ukrajině ve februáři 2022 zintenzivnilo kampaň na umlčování kritiků politiky Kremlu.