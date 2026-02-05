Ženský hokej na olympiádě začíná už dnes. Kde můžeš sledovat zápas Česko vs. USA?

V kolik hodin začíná utkání a kde ho budeš moct v přímém přenosu sledovat?
České hokejistky odehrají v olympijském turnaji zápas proti největším favoritkám na vítězství. Utkání proběhne ve čtvrtek 5. února od 16:40 hodin.
Český tým reprezentují například Kristýna Kaltounková, Kateřina Mrázová, Tereza Vanišová nebo Adéla Šapovalivová. Chytat by měla Klára Peslarová, která si zahrála i na olympiádě v Pekingu.
Spojené státy zastupují hráčky z PWNHL, což je NHL v ženském podání. Popáté se na olympiádě představí Hilary Knight. Vedle ní se pak objeví třeba i Kendall Coyne Schofield, aktuální lídryně bodování PWHL.
Americké hokejistky vyhrály 11 utkání v řadě a podle kurzů jsou jednoznačnými favoritkami na výhru. Pokud by vyhrály celkově, získaly by potřetí zlatou medaili a už by tak trochu šlapaly na paty Kanadě, která se pyšní pěti vítězstvími.
Kde sledovat olympiádu?
V přímém přenosu si zápas můžeš pustit na ČT Sport, Eurosport 1 a Oneplay Sport.
Dále je možné sledovat celé olympijské hry na HBO Max. Výhodou je, že si tam můžeš přehrát úplně jakýkoliv sport, který tě právě bude zajímat. Předplatné vychází na 259 korun měsíčně.