Katarína Jánošíková/refresher.sk
dnes 11. února 2026 v 13:35
Čas čtení 0:42

Orbán mluví o Zelenského plánu jako o „otevřeném vyhlášení války Maďarsku“. Kyjev podle něj počítá s výměnou vlády v Budapešti

Orbán mluví o Zelenského plánu jako o „otevřeném vyhlášení války Maďarsku". Kyjev podle něj počítá s výměnou vlády v Budapešti
Zdroj: TASR/Michal Svítok

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval Kyjev poté, co magazín Politico odhalil detaily nového ukrajinského plánu.

Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval nový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o kterém původně informoval magazín Politico. Orbán ve středu na Facebooku označil tento dokument za „otevřené vyhlášení války Maďarsku“. Podle jeho slov totiž Kyjev počítá s výměnou vlády v Budapešti, aby tak odstranil překážky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Orbán Orbán Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zelenskyj v Praze
Zobrazit galerii
(4)

Server index.hu uvádí, že Zelenského pětibodový plán má usnadnit přijetí Ukrajiny do EU, které země plánuje na rok 2027. Unie aktuálně zvažuje model částečného členství. Ten by Kyjevu umožnil podílet se na rozhodování už během implementace reforem potřebných pro plné členství.

19. ledna 2026 v 7:45 Čas čtení 3:12 Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl Rusové na Ukrajině zabili tisíce civilistů, raketou zasáhli i dětské hřiště. Počet obětí v roce 2025 prudce narostl

Několik bodů plánu se podle serveru věnuje právě změně politického vedení v Maďarsku. Autoři dokumentu doufají, že pokud by po volbách sestavila vládu strana TISZA v čele s Péterem Magyarem, padly by všechny blokády bránící ukrajinské integraci.

Viktor Orbán, který očekává přijetí Ukrajiny do Unie už v roce 2027, reagoval na tyto informace následovně: „Nový plán je otevřeným vyhlášením války Maďarsku. Ignorují rozhodnutí Maďarů a za každou cenu chtějí odstranění maďarské vlády z cesty. Chtějí, aby přišla TISZA, protože potom už nebudou žádná veta ani žádný odpor.“

6. února 2026 v 17:10 Čas čtení 1:30 Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE Sport a politika? Lidé v Itálii vyšli do ulic na protest proti ICE
4. února 2026 v 13:03 Čas čtení 1:25 „Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu „Je to nadčlověk“, Austrálie oslavuje 13letého hrdinu. Čtyři hodiny plaval po moři, aby zachránil rodinu
4. února 2026 v 18:28 Čas čtení 1:13 Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč Jméno české Miss World se objevilo v Epstein files. Teď Pyszková vysvětluje proč
Související témata:
Zahraničí Maďarsko Ukrajina Viktor Orbán
