Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval Kyjev poté, co magazín Politico odhalil detaily nového ukrajinského plánu.
Maďarský premiér Viktor Orbán ostře kritizoval nový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, o kterém původně informoval magazín Politico. Orbán ve středu na Facebooku označil tento dokument za „otevřené vyhlášení války Maďarsku“. Podle jeho slov totiž Kyjev počítá s výměnou vlády v Budapešti, aby tak odstranil překážky pro vstup Ukrajiny do Evropské unie.
Server index.hu uvádí, že Zelenského pětibodový plán má usnadnit přijetí Ukrajiny do EU, které země plánuje na rok 2027. Unie aktuálně zvažuje model částečného členství. Ten by Kyjevu umožnil podílet se na rozhodování už během implementace reforem potřebných pro plné členství.
Několik bodů plánu se podle serveru věnuje právě změně politického vedení v Maďarsku. Autoři dokumentu doufají, že pokud by po volbách sestavila vládu strana TISZA v čele s Péterem Magyarem, padly by všechny blokády bránící ukrajinské integraci.
Viktor Orbán, který očekává přijetí Ukrajiny do Unie už v roce 2027, reagoval na tyto informace následovně: „Nový plán je otevřeným vyhlášením války Maďarsku. Ignorují rozhodnutí Maďarů a za každou cenu chtějí odstranění maďarské vlády z cesty. Chtějí, aby přišla TISZA, protože potom už nebudou žádná veta ani žádný odpor.“