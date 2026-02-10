Hlavní témata
Anna Sochorová
dnes 10. února 2026 v 16:09
Čas čtení 0:56

Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat

Ukrajinský olympionik chtěl uctít padlé sportovce speciální helmou. Musel ji sundat
Zdroj: Wiki Commons/ Sandro Halank/ volně k užití

Vladyslav Heraskevyč chtěl uctít padlé přátele pietním gestem. Mezi tvářemi nechyběl boxer Pavlo Iščenko, hokejový brankář Oleksij Loginov nebo teprve čtrnáctiletá vzpěračka Alina Peregudová, která zahynula při ostřelování Mariupolu.

Naděje na toto symbolické gesto však utnul Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Po tréninku byl Heraskevyč informován, že s touto výstrojí do závodu nastoupit nesmí.

Pravidlo 50: Zeď mezi sportem a politikou

Důvodem zákazu je striktní výklad Olympijské charty, konkrétně pravidla 50.2. To zakazuje jakékoli formy demonstrací či politické, náboženské a rasové propagandy na všech olympijských sportovištích i v prostorách olympijské vesnice. Pro MOV jsou portréty obětí války považovány za politické gesto, které do neutrálního sportovního prostředí nepatří.

Podle vyjádření Heraskevyče mu toto rozhodnutí osobně oznámil Tošio Tsurunaga, zástupce MOV pro komunikaci se sportovci. Skeletonista však takový přístup vnímá jako nespravedlivý a necitlivý vůči těm, kteří hnutí reprezentovali.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený Tribuna.com Україна 🇺🇦 (@tribuna_ua)

Rozhodnutí, které mu láme srdce

Zklamání ukrajinského reprezentanta je hluboké, zejména proto, že v minulosti byly podobné pocty v určitých formách tolerovány. Tentokrát však výbor neustoupil ani o píď.

„Rozhodnutí mi láme srdce. Mám pocit, že MOV zrazuje ty sportovce*sportovkyně, kteří byli součástí olympijského hnutí, a nedovoluje jim, aby byli poctěni na sportovním poli, na které už nikdy nebudou moci vstoupit,“ napsal ve vyjádření na Instagramu. 

Heraskevyč upozornil, že zatímco on bojuje v korytě o vteřiny, jeho kolegové*kolegyně zobrazení na helmě položili životy v boji o holou existenci své země. Zákaz proto vnímá jako selektivní uplatňování pravidel.

„Navzdory precedentům v moderní době i v minulosti, kdy MOV takové pocty povoloval, se tentokrát rozhodl stanovit zvláštní pravidla pouze pro Ukrajinu,“ uzavřel. 

