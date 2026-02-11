Diplomaté a úředníci momentálně směřují přípravy k květnovému termínu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje 24. února oznámit termín prezidentských voleb a celostátního referenda. Britský deník Financial Times o tom informuje s odvoláním na ukrajinské a evropské představitele, kteří na tomto plánu přímo pracují.
Ukrajina už zahájila přípravy voleb, které chce spojit s referendem o možné mírové dohodě s Ruskem. Vyjednavači z USA a Ukrajiny aktuálně jednají o rámci, podle kterého by ukrajinští voliči v referendu schvalovali podmínky míru a zároveň volili nového prezidenta. Diplomaté a úředníci zvažují jako reálný termín konání obou hlasování květen tohoto roku.
