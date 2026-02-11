Některé nástěnné lampy se série NYMÅNE mají vinou výrobní chyby nedostatečně izolovaný kabel. IKEA je proto stahuje z oběhu, hrozí u nich úraz elektrickým proudem. Apeluje na lidi, kteří si lampy koupili, ať je přestanou používat a vrátí je.
Nebezpečné výrobky rozpoznáš podle kódu šarže a čísla dodavatele, konkrétně se jedná o tyto tři:
- nástěnná/čtecí lampa, bílá, číslo artiklu: 203.569.09NYMÅNE
- nástěnná/čtecí lampa, antracit, číslo artiklu: 504.152.24NYMÅNE
- nástěnná lampa dvojitá, bílá, číslo artiklu: 204.286.47NYMÅNE
Vrací za ně peníze
„Dotčené výrobky lze odevzdat v každém obchodním domě IKEA. Zákazníkům budou vráceny peníze v plné výši. Doklad o nákupu (účtenku) IKEA nepožaduje,“ stojí v oficiálním prohlášení řetězce na jeho webu.
Zákazníkům*zákaznicím se omlouvá a prosí je, aby informovali své okolí, obzvlášť pokud lampu někomu darovali, půjčili nebo prodali. Upozorňuje také, že před manipulací s lampou je nutné ji odpojit ze zásuvky.