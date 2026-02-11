Ceny samostatně stojících garáží vyletěly a z dříve přehlížených staveb se stal vyhledávaný cíl drobných investorů*investorek.
Podle Petra Přichystala, marketingového manažera společnosti Lomax, stojí za prudkým zdražováním garáží (meziročně o 19 procent) obrovský převis poptávky nad nulovou nabídkou. Nejdražšími lokalitami zůstávají Praha, Jihomoravský a Zlínský kraj.
Aut přibývá, místa mizí
Data mluví jasně. Jen v Praze připadá na 1 000 obyvatel neuvěřitelných 949 vozidel. Před 35 lety jich bylo v metropoli registrováno jen zhruba 336 tisíc, dnes je to 1,33 milionu. Podobný trend hlásí i Brno, kde počet aut za posledních 14 let vzrostl o polovinu.
Městské plánování přitom s tímto nárůstem nestíhá držet krok. „Města dlouhodobě podceňují výstavbu parkovacích kapacit a v nových projektech často chybí dostatek stání,“ vysvětluje Přichystal. Regulační opatření, jako jsou modré zóny, podle něj problém pouze přesouvají, místo aby ho řešily.
Garáž jako „vstupenka“ do světa investic
Právě nedostupnost parkování udělala z garáží atraktivní komoditu. Už je nekupují jen lidé, kteří chtějí mít své auto v bezpečí a v suchu, ale stále častěji i drobní investoři*investorky. Garáž se totiž stala ideální vstupní bránou na realitní trh. Mezi její hlavní výhody patří nízká pořizovací cena, minimální náklady na údržbu, rychlejší návratnost investice a vysoká likvidita.
Majitelé*Majitelky navíc do svých prostor stále více investují. Trendem jsou například automatická garážová vrata, která zvyšují komfort i bezpečnost, a to i u starších řadových objektů.
Výhled: Levněji už nebude
Pokud nedojde k radikální změně v přístupu měst k parkovací infrastruktuře, čeká nás podle odbornictva další růst cen. Garáže se definitivně proměnily z „praktického zázemí“ v žádané zboží. Pro běžné obyvatelstvo měst to sice znamená horší dostupnost parkování, pro majitele těchto nemovitostí však jde o jednu z nejstabilnějších investic současnosti.