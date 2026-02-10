Zaměstnanci České televize a rozhlasu se obávají, že politici převezmou kontrolu nad veřejnoprávními médii

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu se obávají, že by veřejnoprávní média v České republice mohla být převzata státem, k čemuž by podle nich mohlo dojít v případě zrušení koncesionářských poplatků.
Uvedli to v prohlášení, které podepsalo více než 1 700 zaměstnanců obou médií. Záměr změnit financování ČT a ČRo oznámila vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení, informoval reportér TASR v Praze.
Ministr kultury Oto Klempíř, který má na starosti média, s tímto krokem původně nesouhlasil. Před několika týdny Babiš uvedl, že jeho kabinet plánuje od příštího roku zavést zákon, který změní financování veřejnoprávních médií. Nová legislativa, na jejímž základě předchozí vláda poplatky zvýšila, je v platnosti teprve několik měsíců.
„Jsme znepokojeni pokusy o kontrolu veřejnoprávních médií. Plán vlády zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést obě instituce do státního rozpočtu, a tím pod kontrolu vlády, může být krokem tímto směrem. Politické útoky na obě veřejné instituce naše obavy jen prohlubují,“ uvedli zaměstnanci ČT a ČRo ve společném prohlášení zveřejněném na webových stránkách verejnopravne.cz.
Uvedli, že chtějí i nadále nést odpovědnost vůči veřejnosti, nikoli vůči politikům, ať už ve vládě, nebo v opozici. Podle nich současný model financování zaručuje nezávislost a stabilitu obou médií. „Znepokojují nás také okolnosti přípravy návrhu na zásadní změnu veřejnoprávních médií bez dostatečné a odborné debaty,“ uvedli a vyjádřili tak další ze svých obav.
Minulý týden ředitelé obou médií veřejně vyzvali ministra Klempíře, aby s nimi tuto otázku projednal. V úterý se setká se dvěma rozhlasovými moderátory, kteří chtějí schůzku využít k tomu, aby se ho zeptali na oznámené změny. Babišova vláda mimo jiné argumentuje tím, že mnoho evropských zemí již koncesionářské poplatky zrušilo.