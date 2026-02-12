Už během nadcházejícího víkendu nás čeká prudký pokles teplot, sněžení i v nížinách a nebezpečné náledí. Na co se připravit?
Pátek ve znamení jara
Pátek by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMI) měl být ještě velmi příjemný, a to zejména na jihu Moravy, kde teploty mohou dosáhnout až 11 stupňů. Většina území se však musí připravit na oblačnou oblohu a občasný déšť, který bude na horách (nad 900 m) postupně přecházet ve smíšené srážky. Dobrou zprávou je, že k večeru by se mělo vyjasnit a vítr zeslábnout.
Sobotní zlom
V sobotu se počasí začne lámat. Od severozápadu dorazí fronta, která s sebou přinese srážky. Ty budou v Čechách a následně i na Moravě postupně přecházet v trvalé sněžení. Předpovědi varují, že v Beskydech může napadnout až 10 centimetrů nového sněhu. Večer se začne citelně ochlazovat a hrozí tvorba nebezpečného náledí.
Mrazivá neděle a pondělní ráno
V neděli se už zimní charakter počasí projeví naplno. Denní maxima se budou pohybovat jen kolem bodu mrazu. Noční teploty při vyjasnění a sněhové pokrývce spadnou až k -9 stupňům. Pondělí pak může být ještě mrazivější, v místech se sněhem mohou ranní minima klesnout až k -11 stupňům.
Výhled na další dny
Ani příští týden nepřinese rychlý návrat k jaru. Očekává se zatažená obloha s občasným sněžením, které se bude v nižších polohách měnit v déšť se sněhem nebo mrznoucí déšť.